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مدير جامعة جازان في ذكرى البيعة: الوطن أبهر العالم في 5 سنوات

أكّد أن البلاد تعيش العزة والفخر بوحدتها وازدهارها وتوالي منجزاتها

أكّد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكًا على البلاد، وتولّيه مقاليد الحكم فيها، تحلّ والبلاد تعيش العزة والفخر بوطننا الفريد في وحدته، والمدهش في ازدهار حاضره وتوالي منجزاته، ورؤيته الطموحة للمستقبل.

وقال "القحطاني": حين نحتفل بهذه الذكرى فنحن نفخر ونباهي بقائد مسيرتنا، الذي جعل من الوطن ورشة كبرى للعمل والتطوير والتقدم والتنمية القائمة على منح شباب وشابات الوطن كل الدعم والتمكين ليشاركوا في المسيرة السعودية الحديثة، وفي صناعة القرار، وببذل كل الجهد في التفاني لخدمته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وأمنه واستقراره.

وأضاف: الوطن أبهر العالم أجمع خلال الخمس السنوات الماضية بما حققه من قفزات تنموية عملاقة، شملت كافة مناحي الحياة، إلى جانب اعتماد التنوع الاقتصادي كاستراتيجية وطنية تعمل على تحديث وتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة والاستيعاب.

وأردف: الدعم الذي حظيت به جامعة جازان من مقام خادم الحرمين الشريفين مكّنها من تحقيق منجزات متتالية وكبيرة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

ونوّه بدعم خادم الحرمين الشريفين لمؤسسات التعليم العالي، مثمنًا صدور موافقته على النظام الجديد للجامعات الذي جاء متوائمًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث سيمكّن الجامعات من تحديث خططها وشراكاتها، واعتماد البحث والابتكار لمواجهة متغيرات وتحديات العصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية.

مدير جامعة جازان الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جامعة جازان في ذكرى البيعة: الوطن أبهر العالم في 5 سنوات
سبق

أكّد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكًا على البلاد، وتولّيه مقاليد الحكم فيها، تحلّ والبلاد تعيش العزة والفخر بوطننا الفريد في وحدته، والمدهش في ازدهار حاضره وتوالي منجزاته، ورؤيته الطموحة للمستقبل.

وقال "القحطاني": حين نحتفل بهذه الذكرى فنحن نفخر ونباهي بقائد مسيرتنا، الذي جعل من الوطن ورشة كبرى للعمل والتطوير والتقدم والتنمية القائمة على منح شباب وشابات الوطن كل الدعم والتمكين ليشاركوا في المسيرة السعودية الحديثة، وفي صناعة القرار، وببذل كل الجهد في التفاني لخدمته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وأمنه واستقراره.

وأضاف: الوطن أبهر العالم أجمع خلال الخمس السنوات الماضية بما حققه من قفزات تنموية عملاقة، شملت كافة مناحي الحياة، إلى جانب اعتماد التنوع الاقتصادي كاستراتيجية وطنية تعمل على تحديث وتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة والاستيعاب.

وأردف: الدعم الذي حظيت به جامعة جازان من مقام خادم الحرمين الشريفين مكّنها من تحقيق منجزات متتالية وكبيرة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

ونوّه بدعم خادم الحرمين الشريفين لمؤسسات التعليم العالي، مثمنًا صدور موافقته على النظام الجديد للجامعات الذي جاء متوائمًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث سيمكّن الجامعات من تحديث خططها وشراكاتها، واعتماد البحث والابتكار لمواجهة متغيرات وتحديات العصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:42 PM

مدير جامعة جازان في ذكرى البيعة: الوطن أبهر العالم في 5 سنوات

أكّد أن البلاد تعيش العزة والفخر بوحدتها وازدهارها وتوالي منجزاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أكّد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكًا على البلاد، وتولّيه مقاليد الحكم فيها، تحلّ والبلاد تعيش العزة والفخر بوطننا الفريد في وحدته، والمدهش في ازدهار حاضره وتوالي منجزاته، ورؤيته الطموحة للمستقبل.

وقال "القحطاني": حين نحتفل بهذه الذكرى فنحن نفخر ونباهي بقائد مسيرتنا، الذي جعل من الوطن ورشة كبرى للعمل والتطوير والتقدم والتنمية القائمة على منح شباب وشابات الوطن كل الدعم والتمكين ليشاركوا في المسيرة السعودية الحديثة، وفي صناعة القرار، وببذل كل الجهد في التفاني لخدمته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته وأمنه واستقراره.

وأضاف: الوطن أبهر العالم أجمع خلال الخمس السنوات الماضية بما حققه من قفزات تنموية عملاقة، شملت كافة مناحي الحياة، إلى جانب اعتماد التنوع الاقتصادي كاستراتيجية وطنية تعمل على تحديث وتطوير البنية الاقتصادية لتكون أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة والاستيعاب.

وأردف: الدعم الذي حظيت به جامعة جازان من مقام خادم الحرمين الشريفين مكّنها من تحقيق منجزات متتالية وكبيرة، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

ونوّه بدعم خادم الحرمين الشريفين لمؤسسات التعليم العالي، مثمنًا صدور موافقته على النظام الجديد للجامعات الذي جاء متوائمًا مع رؤية المملكة 2030؛ حيث سيمكّن الجامعات من تحديث خططها وشراكاتها، واعتماد البحث والابتكار لمواجهة متغيرات وتحديات العصر، ولتلبية احتياجات سوق العمل بمخرجات ذات كفاءة عالية.

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