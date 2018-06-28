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"التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

طالب بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق

دعت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي خلال مؤتمر بشأن سوريا، اليوم (الاثنين)، إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

وأكدت الدول في بيان مشترك دعمها الحاسم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وشدد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، والتمسك بمواصلة العمل النشط لتحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشاركت 19 دولة، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

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"التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا
سبق

دعت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي خلال مؤتمر بشأن سوريا، اليوم (الاثنين)، إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

وأكدت الدول في بيان مشترك دعمها الحاسم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وشدد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، والتمسك بمواصلة العمل النشط لتحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشاركت 19 دولة، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
08:11 PM

"التحالف الدولي" يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

طالب بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي خلال مؤتمر بشأن سوريا، اليوم (الاثنين)، إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

وأكدت الدول في بيان مشترك دعمها الحاسم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وشدد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، والتمسك بمواصلة العمل النشط لتحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشاركت 19 دولة، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اليوم في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية للتحالف الدولي ضد "داعش" بشأن سوريا في روما.

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