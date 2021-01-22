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الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 188,156 إصابة جديدة و 4,383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 24,323,846 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 404,689 حالةً.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 188,156 إصابة جديدة و 4,383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 24,323,846 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 404,689 حالةً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:51 AM

الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 188,156 إصابة جديدة و 4,383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 24,323,846 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 404,689 حالةً.

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