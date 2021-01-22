الولايات المتحدة .. 188,156 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4,383 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 188,156 إصابة جديدة و 4,383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 24,323,846 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 404,689 حالةً.