استقبل مطار الملك فهد خلال نهاية الأسبوع الماضي 100 يتيم، وذلك ضمن برنامج المخيم العلمي لأيتام المملكة "مسبار" في نسخته الثالثة الذي تنظمه جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مطارات الدمام "داكو". واستقطب المخيم العلمي الطلاب المشاركين من كافة جمعيات الأيتام بالمملكة والبالغ عددها 31 جمعية خيرية. وتهدف المبادرة إلى إثارة فضول الأيتام في استكشاف وتطوير قدراتهم المعرفية فيما يخص كل من "الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت، تقنية النانو، التوستماسترز، الفن والإعلام، الرياضة". وأعدّ منسوبو الشركة ترحيبًا خاصًا للطلاب والاحتفاء بهم في صالة القدوم بالمطار للتعبير عن اهتمام الشركة بهذه المبادرة العلمية الهامة التي تقام على مستوى المملكة. جدير بالذكر أن هناك شراكة استراتيجية بين شركة مطارات الدمام وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تمثلت في سلسلة من البرامج المجتمعية، وكان أحدثها مبادرة "نسعدهم في يوم الوطن" التي تكفلت بمنح أطفال الجمعية تذاكر طيران مجانية لأداء العمرة.

مطار الملك فهد يستقبل 100 طالب من 31 جمعية لرعاية الأيتام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-07 استقبل مطار الملك فهد خلال نهاية الأسبوع الماضي 100 يتيم، وذلك ضمن برنامج المخيم العلمي لأيتام المملكة "مسبار" في نسخته الثالثة الذي تنظمه جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مطارات الدمام "داكو".



واستقطب المخيم العلمي الطلاب المشاركين من كافة جمعيات الأيتام بالمملكة والبالغ عددها 31 جمعية خيرية.

وتهدف المبادرة إلى إثارة فضول الأيتام في استكشاف وتطوير قدراتهم المعرفية فيما يخص كل من "الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت، تقنية النانو، التوستماسترز، الفن والإعلام، الرياضة".



وأعدّ منسوبو الشركة ترحيبًا خاصًا للطلاب والاحتفاء بهم في صالة القدوم بالمطار للتعبير عن اهتمام الشركة بهذه المبادرة العلمية الهامة التي تقام على مستوى المملكة.



جدير بالذكر أن هناك شراكة استراتيجية بين شركة مطارات الدمام وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تمثلت في سلسلة من البرامج المجتمعية، وكان أحدثها مبادرة "نسعدهم في يوم الوطن" التي تكفلت بمنح أطفال الجمعية تذاكر طيران مجانية لأداء العمرة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441 02:13 PM

مطار الملك فهد يستقبل 100 طالب من 31 جمعية لرعاية الأيتام ضمن برنامج المخيم العلمي "مسبار" في نسخته الثالثة بالشرقية





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استقبل مطار الملك فهد خلال نهاية الأسبوع الماضي 100 يتيم، وذلك ضمن برنامج المخيم العلمي لأيتام المملكة "مسبار" في نسخته الثالثة الذي تنظمه جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مطارات الدمام "داكو".



واستقطب المخيم العلمي الطلاب المشاركين من كافة جمعيات الأيتام بالمملكة والبالغ عددها 31 جمعية خيرية.

وتهدف المبادرة إلى إثارة فضول الأيتام في استكشاف وتطوير قدراتهم المعرفية فيما يخص كل من "الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت، تقنية النانو، التوستماسترز، الفن والإعلام، الرياضة".



وأعدّ منسوبو الشركة ترحيبًا خاصًا للطلاب والاحتفاء بهم في صالة القدوم بالمطار للتعبير عن اهتمام الشركة بهذه المبادرة العلمية الهامة التي تقام على مستوى المملكة.



جدير بالذكر أن هناك شراكة استراتيجية بين شركة مطارات الدمام وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تمثلت في سلسلة من البرامج المجتمعية، وكان أحدثها مبادرة "نسعدهم في يوم الوطن" التي تكفلت بمنح أطفال الجمعية تذاكر طيران مجانية لأداء العمرة.