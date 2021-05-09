النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كانوا معنا": المذيع "يغمور" صاحب الصوت العذب والدعاء الشهير.. "50 عامًا" أمام الشاشة الفضية

كان ينتظره الجميع ليسمعوا منه ثبوت رؤية هلال رمضان وشوال ويوم الفطر

دخل بصوته العذب كل بيت في السعودية، وسمعته كل أذن يلهج بالدعاء الشجي في رمضان والأعياد وموسم الحج.. كان ينتظره كل شخص في السعودية ليسمعوا منه ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وشوال ويوم الفطر المبارك، وتزداد وترتبط الذكرى بجيل السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.

وُلد عبد الرحمن يغمور - رحمه الله - في جده في 1 سبتمبر 1936. بدأ العمل الإعلامي عام 1956، وتربي بها، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية. كان يُكلّف دائمًا بقراءة البيانات الأكثر إثارة لاهتمام الناس؛ ليقرأها بصوت شجي، وثقة الهادئ المطمئن، ومن معد للإخبار إلى مخرج ومذيع، إلى مدير عام القناة الأولى في التلفزيون السعودي.. كان الإنسان الهادئ عبد الرحمن يغمور - رحمه الله- يُعدُّ من أقدم المذيعين السعوديين. وارتبط يغمور -رحمه الله- في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد"، و"بك نستعين".. وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وإعلان رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

حياته
لفت نظر كل مَن قابله بصوته المؤثر، وأضاف طبعه الهادئ على الأدعية المأثورة التي كانت تذاع تليفزيونيًّا على شاشة القناة الأولى.

وكانت البداية بإذاعة جدة، ثم بالتلفزيون ممثلاً؛ إذ شارك في العديد من اللقطات الدرامية مع بعض رواد الفن السعودي؛ ليخرج يغمور بقرار الابتعاد عن الدراما بعد فشل التمثيل؛ ليجد نفسه في قالب تليفزيوني مختلف معدًّا، ثم مذيع قناة تلفزيونية، هي بمنزلة "كل وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك"؛ فالجميع يشاهدها بلا استثناء، والجميع ينتظر كل شيء عبر القناة، والجميع يعرف كل شيء في السعودية وخارجها عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي.

وفي عام 1383 تفرغ يغمور للقناة، وأخرج العديد من البرامج، ثم ما لبث أن بدأ يلمس عشقًا كبيرًا للتقديم التلفزيوني، ثم مساعدًا للمدير العام للبرامج في التلفزيون؛ ليصبح بجدارة مديرًا عامًّا له بعد انتقاله إلى الرياض.

ظلت فترة السبعينيات والثمانينيات تمثل عصرًا ذهبيًّا ليغمور، وجيل سعودي رائع من المذيعين الذين تم فرزهم بعناية فائقة وموهبة فذة، والقدرة الصوتية، إضافة إلى الثقافة اللغوية.

عاد عبدالرحمن يغمور إلى مدينته جدة التي شهدت ولادته في عام 1936، لكن حبه للعمل ظل يسري في شرايينه؛ لتزيد متاعبه الصحية في عام 2008، غير أنه اختار بعد ذلك أن يواصل السير بطريقته الخاصة بأن يبقى قريبًا من عمله الذي أحبه، وإن كان على شكل تقديم استشارات أو تسجيل خواطر خاصة، وقال بعض الكلمات المؤثرة في حسابه على تويتر؛ إذ عرّف نفسه بقوله "أنا إعلامي متقاعد، إعلامي من الزمن الجميل، أمضيت حياتي عاشقًا، أعيش بين كتبي، ويشرف على هذا الحساب أبنائي وبناتي".

وكان الفقيد قد ثبت في حسابه على تويتر تغريدة مؤثرة للغاية؛ إذ كتب فيها: "أستغفر الله العظيم وأتوب إليه". وطلب من محبيه (ريتويت من فضلك، وإذا لم تفعل قلها ثلاث مرات فقط؛ لعلها تشفع لي بعد مماتي) محبكم #عبدالرحمن_يغمور. وكانت في يوم 20 نوفمبر 2016.

توفي المذيع والمخرج عبد الرحمن محمود يغمور عن عمر يناهز 85 في 9 فبراير 2021 ميلاديًّا الموافق 27 جمادى الآخرة 1442. وكان آخر ظهور إعلامي للفقيد بقناة روتانا خليجية عبر الفيديو المرفق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كانوا معنا": المذيع "يغمور" صاحب الصوت العذب والدعاء الشهير.. "50 عامًا" أمام الشاشة الفضية
سبق

دخل بصوته العذب كل بيت في السعودية، وسمعته كل أذن يلهج بالدعاء الشجي في رمضان والأعياد وموسم الحج.. كان ينتظره كل شخص في السعودية ليسمعوا منه ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وشوال ويوم الفطر المبارك، وتزداد وترتبط الذكرى بجيل السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.

وُلد عبد الرحمن يغمور - رحمه الله - في جده في 1 سبتمبر 1936. بدأ العمل الإعلامي عام 1956، وتربي بها، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية. كان يُكلّف دائمًا بقراءة البيانات الأكثر إثارة لاهتمام الناس؛ ليقرأها بصوت شجي، وثقة الهادئ المطمئن، ومن معد للإخبار إلى مخرج ومذيع، إلى مدير عام القناة الأولى في التلفزيون السعودي.. كان الإنسان الهادئ عبد الرحمن يغمور - رحمه الله- يُعدُّ من أقدم المذيعين السعوديين. وارتبط يغمور -رحمه الله- في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد"، و"بك نستعين".. وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وإعلان رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

حياته
لفت نظر كل مَن قابله بصوته المؤثر، وأضاف طبعه الهادئ على الأدعية المأثورة التي كانت تذاع تليفزيونيًّا على شاشة القناة الأولى.

وكانت البداية بإذاعة جدة، ثم بالتلفزيون ممثلاً؛ إذ شارك في العديد من اللقطات الدرامية مع بعض رواد الفن السعودي؛ ليخرج يغمور بقرار الابتعاد عن الدراما بعد فشل التمثيل؛ ليجد نفسه في قالب تليفزيوني مختلف معدًّا، ثم مذيع قناة تلفزيونية، هي بمنزلة "كل وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك"؛ فالجميع يشاهدها بلا استثناء، والجميع ينتظر كل شيء عبر القناة، والجميع يعرف كل شيء في السعودية وخارجها عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي.

وفي عام 1383 تفرغ يغمور للقناة، وأخرج العديد من البرامج، ثم ما لبث أن بدأ يلمس عشقًا كبيرًا للتقديم التلفزيوني، ثم مساعدًا للمدير العام للبرامج في التلفزيون؛ ليصبح بجدارة مديرًا عامًّا له بعد انتقاله إلى الرياض.

ظلت فترة السبعينيات والثمانينيات تمثل عصرًا ذهبيًّا ليغمور، وجيل سعودي رائع من المذيعين الذين تم فرزهم بعناية فائقة وموهبة فذة، والقدرة الصوتية، إضافة إلى الثقافة اللغوية.

عاد عبدالرحمن يغمور إلى مدينته جدة التي شهدت ولادته في عام 1936، لكن حبه للعمل ظل يسري في شرايينه؛ لتزيد متاعبه الصحية في عام 2008، غير أنه اختار بعد ذلك أن يواصل السير بطريقته الخاصة بأن يبقى قريبًا من عمله الذي أحبه، وإن كان على شكل تقديم استشارات أو تسجيل خواطر خاصة، وقال بعض الكلمات المؤثرة في حسابه على تويتر؛ إذ عرّف نفسه بقوله "أنا إعلامي متقاعد، إعلامي من الزمن الجميل، أمضيت حياتي عاشقًا، أعيش بين كتبي، ويشرف على هذا الحساب أبنائي وبناتي".

وكان الفقيد قد ثبت في حسابه على تويتر تغريدة مؤثرة للغاية؛ إذ كتب فيها: "أستغفر الله العظيم وأتوب إليه". وطلب من محبيه (ريتويت من فضلك، وإذا لم تفعل قلها ثلاث مرات فقط؛ لعلها تشفع لي بعد مماتي) محبكم #عبدالرحمن_يغمور. وكانت في يوم 20 نوفمبر 2016.

توفي المذيع والمخرج عبد الرحمن محمود يغمور عن عمر يناهز 85 في 9 فبراير 2021 ميلاديًّا الموافق 27 جمادى الآخرة 1442. وكان آخر ظهور إعلامي للفقيد بقناة روتانا خليجية عبر الفيديو المرفق.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
12:02 AM

"كانوا معنا": المذيع "يغمور" صاحب الصوت العذب والدعاء الشهير.. "50 عامًا" أمام الشاشة الفضية

كان ينتظره الجميع ليسمعوا منه ثبوت رؤية هلال رمضان وشوال ويوم الفطر

A A A
خالد خليل - الرياض
6
13,121

دخل بصوته العذب كل بيت في السعودية، وسمعته كل أذن يلهج بالدعاء الشجي في رمضان والأعياد وموسم الحج.. كان ينتظره كل شخص في السعودية ليسمعوا منه ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وشوال ويوم الفطر المبارك، وتزداد وترتبط الذكرى بجيل السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي.

وُلد عبد الرحمن يغمور - رحمه الله - في جده في 1 سبتمبر 1936. بدأ العمل الإعلامي عام 1956، وتربي بها، وحصل على درجة الماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة الأمريكية. كان يُكلّف دائمًا بقراءة البيانات الأكثر إثارة لاهتمام الناس؛ ليقرأها بصوت شجي، وثقة الهادئ المطمئن، ومن معد للإخبار إلى مخرج ومذيع، إلى مدير عام القناة الأولى في التلفزيون السعودي.. كان الإنسان الهادئ عبد الرحمن يغمور - رحمه الله- يُعدُّ من أقدم المذيعين السعوديين. وارتبط يغمور -رحمه الله- في ذاكرة المشاهدين ببرامج مثل "يوم جديد"، و"بك نستعين".. وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، وإعلان رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

حياته
لفت نظر كل مَن قابله بصوته المؤثر، وأضاف طبعه الهادئ على الأدعية المأثورة التي كانت تذاع تليفزيونيًّا على شاشة القناة الأولى.

وكانت البداية بإذاعة جدة، ثم بالتلفزيون ممثلاً؛ إذ شارك في العديد من اللقطات الدرامية مع بعض رواد الفن السعودي؛ ليخرج يغمور بقرار الابتعاد عن الدراما بعد فشل التمثيل؛ ليجد نفسه في قالب تليفزيوني مختلف معدًّا، ثم مذيع قناة تلفزيونية، هي بمنزلة "كل وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك"؛ فالجميع يشاهدها بلا استثناء، والجميع ينتظر كل شيء عبر القناة، والجميع يعرف كل شيء في السعودية وخارجها عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي.

وفي عام 1383 تفرغ يغمور للقناة، وأخرج العديد من البرامج، ثم ما لبث أن بدأ يلمس عشقًا كبيرًا للتقديم التلفزيوني، ثم مساعدًا للمدير العام للبرامج في التلفزيون؛ ليصبح بجدارة مديرًا عامًّا له بعد انتقاله إلى الرياض.

ظلت فترة السبعينيات والثمانينيات تمثل عصرًا ذهبيًّا ليغمور، وجيل سعودي رائع من المذيعين الذين تم فرزهم بعناية فائقة وموهبة فذة، والقدرة الصوتية، إضافة إلى الثقافة اللغوية.

عاد عبدالرحمن يغمور إلى مدينته جدة التي شهدت ولادته في عام 1936، لكن حبه للعمل ظل يسري في شرايينه؛ لتزيد متاعبه الصحية في عام 2008، غير أنه اختار بعد ذلك أن يواصل السير بطريقته الخاصة بأن يبقى قريبًا من عمله الذي أحبه، وإن كان على شكل تقديم استشارات أو تسجيل خواطر خاصة، وقال بعض الكلمات المؤثرة في حسابه على تويتر؛ إذ عرّف نفسه بقوله "أنا إعلامي متقاعد، إعلامي من الزمن الجميل، أمضيت حياتي عاشقًا، أعيش بين كتبي، ويشرف على هذا الحساب أبنائي وبناتي".

وكان الفقيد قد ثبت في حسابه على تويتر تغريدة مؤثرة للغاية؛ إذ كتب فيها: "أستغفر الله العظيم وأتوب إليه". وطلب من محبيه (ريتويت من فضلك، وإذا لم تفعل قلها ثلاث مرات فقط؛ لعلها تشفع لي بعد مماتي) محبكم #عبدالرحمن_يغمور. وكانت في يوم 20 نوفمبر 2016.

توفي المذيع والمخرج عبد الرحمن محمود يغمور عن عمر يناهز 85 في 9 فبراير 2021 ميلاديًّا الموافق 27 جمادى الآخرة 1442. وكان آخر ظهور إعلامي للفقيد بقناة روتانا خليجية عبر الفيديو المرفق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,934

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة