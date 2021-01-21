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نقل مواجهات الاتحاد والأهلي إلى رديف ملعب الجوهرة ومكة المكرمة بسبب الصيانة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والنصر) في الجولة (15)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفتح) في الجولة (17)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفيصلي) في الجولة (20) من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، مع تقديم مباراة (الاتحاد والنصر) لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساء نظراً لانشغال الملعب بمباراة فريقي (الوحدة والشباب) في نفس يوم المباراة السابق.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة فريقي (الأهلي والباطن) في الجولة (16)، ومباراة فريقي (الأهلي والاتحاد) في الجولة (18)، ومباراة فريقي (الأهلي والعين) في الجولة (19) من نفس المسابقة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد بإغلاق الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

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نقل مواجهات الاتحاد والأهلي إلى رديف ملعب الجوهرة ومكة المكرمة بسبب الصيانة
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والنصر) في الجولة (15)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفتح) في الجولة (17)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفيصلي) في الجولة (20) من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، مع تقديم مباراة (الاتحاد والنصر) لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساء نظراً لانشغال الملعب بمباراة فريقي (الوحدة والشباب) في نفس يوم المباراة السابق.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة فريقي (الأهلي والباطن) في الجولة (16)، ومباراة فريقي (الأهلي والاتحاد) في الجولة (18)، ومباراة فريقي (الأهلي والعين) في الجولة (19) من نفس المسابقة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد بإغلاق الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:16 PM

نقل مواجهات الاتحاد والأهلي إلى رديف ملعب الجوهرة ومكة المكرمة بسبب الصيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والنصر) في الجولة (15)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفتح) في الجولة (17)، ومباراة فريقي (الاتحاد والفيصلي) في الجولة (20) من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، مع تقديم مباراة (الاتحاد والنصر) لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساء نظراً لانشغال الملعب بمباراة فريقي (الوحدة والشباب) في نفس يوم المباراة السابق.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة فريقي (الأهلي والباطن) في الجولة (16)، ومباراة فريقي (الأهلي والاتحاد) في الجولة (18)، ومباراة فريقي (الأهلي والعين) في الجولة (19) من نفس المسابقة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد بإغلاق الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

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