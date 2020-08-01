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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1890 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237548 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1573 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 277478 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2887 حالة وفاة "رحمهم الله".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1890 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237548 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1573 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 277478 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2887 حالة وفاة "رحمهم الله".

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:38 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
03:51 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,425

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 1 أغسطس 2020، تسجيل 1890 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 237548 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1573 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 277478 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2887 حالة وفاة "رحمهم الله".

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