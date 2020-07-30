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"عبير بنت فيصل": نثمن الجهود الكبيرة لقيادتنا بموسم الحج رغم "التحديات"

مجلس المسؤولية بالشرقية وزع 4 آلاف "مروحة" على الحجاج وأبطال الأمن

قدم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرة "رباط مجتمع" أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية تم توزيعها لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها بين القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع متضمنة منذ إطلاقها توزيع أكثر من 12 ألف هدية قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية.

وثمنت رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج لهذا العام وعلى رأسهم أبطال وزارة الصحة وأبطال الأمن في وزارة الداخلية والقطاعات المساندة لمساهمتهم في إتمام الحجاج حجهم بيسر وصحة وأمن وأمان، مبينة أنه بالرغم من استمرارية جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتحديات التي تواجه العالم أجمع، ولكن المملكة دوماً ما تكون في الريادة بفضل قيادة حكيمة وشعب ذي عزيمة كبيرة.

ورفعت الأميرة عبير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح خطة المملكة في موسم الحج لهذا العام.

من جهتها، أوضحت لولوة بنت عواد الشمري الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن مشاركة المجلس تأتي امتداداً للبرامج والأنشطة التي يقوم بها في خدمة المجتمع، وتتمثل هذه المبادرة في دعم وزارة الحج والعمرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تسهل على الحاج أداء المناسك، مشيرة إلى توزيع أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء ضمن 12 ألف هدية منذ إطلاق المبادرة قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية بعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني والحج والعمرة .

وعبرت "الشمري" عن فخرهم واعتزازهم بالشباب المتطوعين وتحويل هذه الجهود الخيرة والإسهامات المباركة من خلال خدمات ضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، وبمتابعة من رئيسة أُمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل للمساهمة بشكل فعال في خدمة المجتمع داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبير بنت فيصل": نثمن الجهود الكبيرة لقيادتنا بموسم الحج رغم "التحديات"
سبق

قدم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرة "رباط مجتمع" أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية تم توزيعها لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها بين القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع متضمنة منذ إطلاقها توزيع أكثر من 12 ألف هدية قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية.

وثمنت رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج لهذا العام وعلى رأسهم أبطال وزارة الصحة وأبطال الأمن في وزارة الداخلية والقطاعات المساندة لمساهمتهم في إتمام الحجاج حجهم بيسر وصحة وأمن وأمان، مبينة أنه بالرغم من استمرارية جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتحديات التي تواجه العالم أجمع، ولكن المملكة دوماً ما تكون في الريادة بفضل قيادة حكيمة وشعب ذي عزيمة كبيرة.

ورفعت الأميرة عبير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح خطة المملكة في موسم الحج لهذا العام.

من جهتها، أوضحت لولوة بنت عواد الشمري الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن مشاركة المجلس تأتي امتداداً للبرامج والأنشطة التي يقوم بها في خدمة المجتمع، وتتمثل هذه المبادرة في دعم وزارة الحج والعمرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تسهل على الحاج أداء المناسك، مشيرة إلى توزيع أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء ضمن 12 ألف هدية منذ إطلاق المبادرة قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية بعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني والحج والعمرة .

وعبرت "الشمري" عن فخرهم واعتزازهم بالشباب المتطوعين وتحويل هذه الجهود الخيرة والإسهامات المباركة من خلال خدمات ضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، وبمتابعة من رئيسة أُمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل للمساهمة بشكل فعال في خدمة المجتمع داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:00 PM

"عبير بنت فيصل": نثمن الجهود الكبيرة لقيادتنا بموسم الحج رغم "التحديات"

مجلس المسؤولية بالشرقية وزع 4 آلاف "مروحة" على الحجاج وأبطال الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ضمن مبادرة "رباط مجتمع" أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية تم توزيعها لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها بين القطاعات الثلاثة وأفراد المجتمع متضمنة منذ إطلاقها توزيع أكثر من 12 ألف هدية قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية.

وثمنت رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج لهذا العام وعلى رأسهم أبطال وزارة الصحة وأبطال الأمن في وزارة الداخلية والقطاعات المساندة لمساهمتهم في إتمام الحجاج حجهم بيسر وصحة وأمن وأمان، مبينة أنه بالرغم من استمرارية جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" والتحديات التي تواجه العالم أجمع، ولكن المملكة دوماً ما تكون في الريادة بفضل قيادة حكيمة وشعب ذي عزيمة كبيرة.

ورفعت الأميرة عبير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح خطة المملكة في موسم الحج لهذا العام.

من جهتها، أوضحت لولوة بنت عواد الشمري الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن مشاركة المجلس تأتي امتداداً للبرامج والأنشطة التي يقوم بها في خدمة المجتمع، وتتمثل هذه المبادرة في دعم وزارة الحج والعمرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل التطوعي، وتقديم الخدمات الإنسانية التي تسهل على الحاج أداء المناسك، مشيرة إلى توزيع أكثر من 4 آلاف مروحة هوائية لحجاج بيت الله الحرام وأبطال الأمن المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لتخفيف درجة حرارة الأجواء ضمن 12 ألف هدية منذ إطلاق المبادرة قدم خلالها المتطوعون 1000 ساعة تطوعية في المناسبات الاجتماعية بعيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني والحج والعمرة .

وعبرت "الشمري" عن فخرهم واعتزازهم بالشباب المتطوعين وتحويل هذه الجهود الخيرة والإسهامات المباركة من خلال خدمات ضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، وبمتابعة من رئيسة أُمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل للمساهمة بشكل فعال في خدمة المجتمع داخل المنطقة الشرقية وخارجها.

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