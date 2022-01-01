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"ساعد" يعثر على "طفل الـ14 شهرًا" متوفىً في مجرى سيل بالمدينة المنورة

أبلغ الجهات الأمنية واتخذت الإجراءات اللازمة

عثر فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مساء أمس، على طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 14 شهرًا متوفىً بأحد الأودية بالمدينة المنورة.

وكان فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد تلقى عند الساعة 19:41 من مساء أمس بلاغًا عن فقْد طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر سنة وشهرين في وقت مبكر من صباح اليوم ذاته.

ورفع الفريق جاهزيته وتحرك للموقع الذي فُقد فيه الطفل، وعند وصول أعضائه للموقع تم تقسيم الأعمال الميدانية بعد متابعة الكاميرات المجاورة لمنزل الطفل وبدء عملية المسح.

واستغرقت عملية المسح ما يقارب الثلاث ساعات، جرى خلالها تمشيط المنطقة بالكامل، إلى أن تم العثور على الطفل متوفى في مجرى سيل يبعد عن منزل الأسرة قرابة 400 متر.

وأبلغ الفريق الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات.

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"ساعد" يعثر على "طفل الـ14 شهرًا" متوفىً في مجرى سيل بالمدينة المنورة
سبق

عثر فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مساء أمس، على طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 14 شهرًا متوفىً بأحد الأودية بالمدينة المنورة.

وكان فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد تلقى عند الساعة 19:41 من مساء أمس بلاغًا عن فقْد طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر سنة وشهرين في وقت مبكر من صباح اليوم ذاته.

ورفع الفريق جاهزيته وتحرك للموقع الذي فُقد فيه الطفل، وعند وصول أعضائه للموقع تم تقسيم الأعمال الميدانية بعد متابعة الكاميرات المجاورة لمنزل الطفل وبدء عملية المسح.

واستغرقت عملية المسح ما يقارب الثلاث ساعات، جرى خلالها تمشيط المنطقة بالكامل، إلى أن تم العثور على الطفل متوفى في مجرى سيل يبعد عن منزل الأسرة قرابة 400 متر.

وأبلغ الفريق الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
07:15 PM

"ساعد" يعثر على "طفل الـ14 شهرًا" متوفىً في مجرى سيل بالمدينة المنورة

أبلغ الجهات الأمنية واتخذت الإجراءات اللازمة

A A A
محمد طيران - المدينة المنورة
0
14,538

عثر فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، مساء أمس، على طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 14 شهرًا متوفىً بأحد الأودية بالمدينة المنورة.

وكان فريق جمعية ساعد للبحث والإنقاذ قد تلقى عند الساعة 19:41 من مساء أمس بلاغًا عن فقْد طفل من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر سنة وشهرين في وقت مبكر من صباح اليوم ذاته.

ورفع الفريق جاهزيته وتحرك للموقع الذي فُقد فيه الطفل، وعند وصول أعضائه للموقع تم تقسيم الأعمال الميدانية بعد متابعة الكاميرات المجاورة لمنزل الطفل وبدء عملية المسح.

واستغرقت عملية المسح ما يقارب الثلاث ساعات، جرى خلالها تمشيط المنطقة بالكامل، إلى أن تم العثور على الطفل متوفى في مجرى سيل يبعد عن منزل الأسرة قرابة 400 متر.

وأبلغ الفريق الجهات الأمنية التي بدورها باشرت الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل تلك الحالات.

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