"الشباب" يجري مرانه الرئيس لـ"الاتفاق".. في افتتاح الجولة 17 من الدوري

فتح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، البرازيلي شاموسكا، عصر اليوم الأربعاء، ملف مواجهة نظيره الاتفاق ، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف.

استهل المدرب مرانه قبل الأخير بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة ركز من خلالها على تنفيذ اللاعبين للنهج التكتيكي الذي ينوي تطبيقه في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

وأُقيم التدريب وسط حضور الجهاز الإداري يتقدمه رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.