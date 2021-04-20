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شاهد بالصور.. غضب "مينيز" مدرب "النصر" من "عبد الرزاق حمدالله" أثناء تغييره

أظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة النصر أمام "فولاد" الإيراني، حالة غضب متبادلة بين محترف النصر عبد الرزاق حمد الله، ومدربه "مينيز" أثناء تغيير اللاعب.

وأثناء خروج حمدالله أبدى غضبه من قرار تغييره، وتفوه ببعض الكلمات، فما كان من مدرب الفريق إلا أن أشار إليه بالسكوت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حافظ بذلك "النصر" على صدارته للمجموعة برصيد خمس نقاط.

وتساوى فريقا "النصر وفولاد" في الرصيد نفسه، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السعودي؛ ما جعله في المركز الأول في المجموعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد بالصور.. غضب "مينيز" مدرب "النصر" من "عبد الرزاق حمدالله" أثناء تغييره
سبق

أظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة النصر أمام "فولاد" الإيراني، حالة غضب متبادلة بين محترف النصر عبد الرزاق حمد الله، ومدربه "مينيز" أثناء تغيير اللاعب.

وأثناء خروج حمدالله أبدى غضبه من قرار تغييره، وتفوه ببعض الكلمات، فما كان من مدرب الفريق إلا أن أشار إليه بالسكوت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حافظ بذلك "النصر" على صدارته للمجموعة برصيد خمس نقاط.

وتساوى فريقا "النصر وفولاد" في الرصيد نفسه، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السعودي؛ ما جعله في المركز الأول في المجموعة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
11:36 PM

شاهد بالصور.. غضب "مينيز" مدرب "النصر" من "عبد الرزاق حمدالله" أثناء تغييره

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,780

أظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة النصر أمام "فولاد" الإيراني، حالة غضب متبادلة بين محترف النصر عبد الرزاق حمد الله، ومدربه "مينيز" أثناء تغيير اللاعب.

وأثناء خروج حمدالله أبدى غضبه من قرار تغييره، وتفوه ببعض الكلمات، فما كان من مدرب الفريق إلا أن أشار إليه بالسكوت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث حافظ بذلك "النصر" على صدارته للمجموعة برصيد خمس نقاط.

وتساوى فريقا "النصر وفولاد" في الرصيد نفسه، لكن فارق الأهداف لصالح الفريق السعودي؛ ما جعله في المركز الأول في المجموعة.

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