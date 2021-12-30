النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة

"المالكي": ضُبطت 5 آليات يملكها مواطن ويعمل عليها 5 مقيمين.. وطُبقت الإجراءات بحقهم

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت 5 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت 5 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:32 PM

"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بجدة

"المالكي": ضُبطت 5 آليات يملكها مواطن ويعمل عليها 5 مقيمين.. وطُبقت الإجراءات بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,092

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت 5 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة