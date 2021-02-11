انتخاب "الوزنة" رئيسًا لمجلس الجمعيات الصحية

اختيار أعضاء مجلس الإدارة

اختار مجلس الجمعيات الصحية، أعضاء مجلس إدارته، خلال انعقاده عبر منصة زووم، بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة، الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والأمين العام للمجلس، الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري.

كما حضر الاجتماع، المهندس مشاري الطريف، والدكتور ناصر بن سعد الهويمل، ممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور موسى القباع، وعبد المجيد الزهراني، من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الصحية.

واختار أعضاء الجمعية العمومية، عشرة مرشحين ليكونوا أعضاء بمجلس الإدارة، بعد ذلك اجتمع مجلس الإدارة، عبر "قروب" خاص تم إنشاؤه بمنصة زووم، لهيكلة المناصب بالمجلس.

وتم اختيار الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة، عضو مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، رئيسًا للمجلس، والدكتور يعقوب بن يوسف المزروع من الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون، نائبًا له، والدكتور سفر بن سعد بتار، من جمعية الكوثر الصحية، أمينًا للمال.

وأعرب "السعدون"، عن سعادته بنجاح هذا الاجتماع واختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الصحية الذي سيُشكل إضافة نوعية، ويُسهم بفاعلية مع المجالس الفرعية الأخرى في تمكين وتطوير القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أن الانتخابات جرت بصورة مرضية، كما هو مخطط له من لجنة الانتخابات، مشيدًا باستجابة وتفاعل أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على سير الانتخابات.

ومن جانب آخر، أشاد المطيري باهتمام أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الصحية وحرصهم على إنجاح الانتخابات، مهنئًا أعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي نالوها ودعاهم إلى تنفيذ برامجهم الانتخابية وإنزالها على أرض الواقع، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.

وفي سياق آخر، عبّر "الوزنة" عن جزيل شكره وتقديره على الثقة التي أولاها له المجلس، واعدًا ببذل الجهود المضنية لتحقيق أهداف المجلس.

كما أثنى على مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة، لدوره الكبير في تنظيم هذه الانتخابات والإعداد الجيد لها، مما كان له الدور الأكبر في نجاحها.