شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. واستند معاليه في تعميمه على الفقرة ( 16 / 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى. وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

وزير العدل يمنع المأذونين من إجراء عقود الزواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-23 شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند معاليه في تعميمه على الفقرة ( 16 / 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 04:32 PM

اخر تعديل 23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 09:48 PM

وزير العدل يمنع المأذونين من إجراء عقود الزواج لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 عاماً





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شدد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم موجه للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً، وإحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند معاليه في تعميمه على الفقرة ( 16 / 3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.