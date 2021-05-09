النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فهد بن تركي يؤكد أهمية أخذ لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

قال: الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة توجب على كل فرد مسؤولية تجاه تطبيق الإجراءات

أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية أخذ لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتشديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية والإسهام في الحث على أخذ اللقاح.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، توجب على كل فرد مسؤولية عالية تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وأخذ اللقاح؛ كون ذلك هو الطريق للحد من انتشار الفيروس.

نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فهد بن تركي يؤكد أهمية أخذ لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد
سبق

أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية أخذ لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتشديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية والإسهام في الحث على أخذ اللقاح.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، توجب على كل فرد مسؤولية عالية تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وأخذ اللقاح؛ كون ذلك هو الطريق للحد من انتشار الفيروس.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
08:24 PM

فهد بن تركي يؤكد أهمية أخذ لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العيد

قال: الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة توجب على كل فرد مسؤولية تجاه تطبيق الإجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,358

أكد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية أخذ لقاح كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتشديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية والإسهام في الحث على أخذ اللقاح.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة، توجب على كل فرد مسؤولية عالية تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وأخذ اللقاح؛ كون ذلك هو الطريق للحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة