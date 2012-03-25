"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.
وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.
وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.المركز الوطني للأرصاد
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.
وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم الجمعة.
وقال المركز: يُتوقّع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى من "3-7" درجات مئوية، على أجزاء من تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.