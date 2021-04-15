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"بلدية البشائر" بالرياض تنفِّذ 164 جولة ميدانية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع

صادرت 65 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في إطار الاستعداد لرمضان

نفّذت بلدية البشائر ممثلة في إدارة الخدمات 164 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية.

فيما تمكنت البلدية من مصادرة 65 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومن الخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وصرح رئيس بلدية البشائر، المهندس خالد بن مغدي الوادعي، بحرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة، واستخدام تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية.

وشدّد "الوادعي" على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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"بلدية البشائر" بالرياض تنفِّذ 164 جولة ميدانية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع
سبق

نفّذت بلدية البشائر ممثلة في إدارة الخدمات 164 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية.

فيما تمكنت البلدية من مصادرة 65 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومن الخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وصرح رئيس بلدية البشائر، المهندس خالد بن مغدي الوادعي، بحرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة، واستخدام تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية.

وشدّد "الوادعي" على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:50 AM

"بلدية البشائر" بالرياض تنفِّذ 164 جولة ميدانية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع

صادرت 65 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية في إطار الاستعداد لرمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت بلدية البشائر ممثلة في إدارة الخدمات 164 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رصد 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات الصحية.

فيما تمكنت البلدية من مصادرة 65 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومن الخضار والفواكه واللحوم منتهية الصلاحية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وصرح رئيس بلدية البشائر، المهندس خالد بن مغدي الوادعي، بحرص البلدية على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من قياس الحرارة، واستخدام تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق، وغيرها من تدابير الوقاية.

وشدّد "الوادعي" على جميع المراقبين بعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين وفقًا لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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