وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة.

روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:10 PM

روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة





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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 ألفاً و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3.677.352 إصابة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 580 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 68 ألفاً و412 حالة وفاة.