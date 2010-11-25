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"تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب

تشمل مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين

أودعت إدارة تعليم الأفلاج اليوم أكثر من مليون وستمائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستفيدين.

وأكدت إدارة التعليم أن المكافآت التي تم إيداعها، هي مستحقات شهر محرم وصفر وربيع الأول من هذا العام، وتشمل: (طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين).

إدارة تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب
سبق

أودعت إدارة تعليم الأفلاج اليوم أكثر من مليون وستمائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستفيدين.

وأكدت إدارة التعليم أن المكافآت التي تم إيداعها، هي مستحقات شهر محرم وصفر وربيع الأول من هذا العام، وتشمل: (طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين).

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:17 AM

"تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب

تشمل مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أودعت إدارة تعليم الأفلاج اليوم أكثر من مليون وستمائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستفيدين.

وأكدت إدارة التعليم أن المكافآت التي تم إيداعها، هي مستحقات شهر محرم وصفر وربيع الأول من هذا العام، وتشمل: (طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين).

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