النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزهراني" يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

أكد ضرورة تأهيل الشباب في مختلف المهن

تَفَقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، العملية التدريبية بالمنشآت التدريبية بمحافظتي بيشة وبلقرن.

وزار الزهراني، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنين ببيشة، والْتقى بمنسوبي الكلية وعقد اجتماعًا خاصًّا مع قيادات الكلية.

واستعرض الزهراني عددًا من المواضيع المتعلقة بالتدريب.. بعد ذلك زار المعهدَ الصناعي الثانوي ببيشة، والْتقى بمنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين وإداريين. وتفقد الزهراني مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن، الذي يُعد من المشاريع الضخمة بالمحافظة، ووقف على كل الترتيبات النهائية لافتتاح الكلية وبداية التدريب فيها قريبًا.

وضمن الجولة في محافظة بلقرن الْتقى نائب المحافظ للتدريب بمنسوبي الكلية التقنية للبنين، وتفقد العملية التدريبية، واطلع على عدد من الأقسام التدريبية بالكلية؛ حيث استمع لشرح مفصل عن عملية التدريب.

واختتم الزهراني زيارته لمحافظة بيشة بزيارة للكلية التقنية للبنات ببيشة؛ موضحًا أن التدريب التقني والمهني يسعى لتأهيل شباب الوطن في مختلف المهن لصناعة جيل قادر على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.

نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الزهراني" يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن
سبق

تَفَقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، العملية التدريبية بالمنشآت التدريبية بمحافظتي بيشة وبلقرن.

وزار الزهراني، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنين ببيشة، والْتقى بمنسوبي الكلية وعقد اجتماعًا خاصًّا مع قيادات الكلية.

واستعرض الزهراني عددًا من المواضيع المتعلقة بالتدريب.. بعد ذلك زار المعهدَ الصناعي الثانوي ببيشة، والْتقى بمنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين وإداريين. وتفقد الزهراني مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن، الذي يُعد من المشاريع الضخمة بالمحافظة، ووقف على كل الترتيبات النهائية لافتتاح الكلية وبداية التدريب فيها قريبًا.

وضمن الجولة في محافظة بلقرن الْتقى نائب المحافظ للتدريب بمنسوبي الكلية التقنية للبنين، وتفقد العملية التدريبية، واطلع على عدد من الأقسام التدريبية بالكلية؛ حيث استمع لشرح مفصل عن عملية التدريب.

واختتم الزهراني زيارته لمحافظة بيشة بزيارة للكلية التقنية للبنات ببيشة؛ موضحًا أن التدريب التقني والمهني يسعى لتأهيل شباب الوطن في مختلف المهن لصناعة جيل قادر على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:52 AM

"الزهراني" يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

أكد ضرورة تأهيل الشباب في مختلف المهن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
342

تَفَقّد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، العملية التدريبية بالمنشآت التدريبية بمحافظتي بيشة وبلقرن.

وزار الزهراني، برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، الكلية التقنية للبنين ببيشة، والْتقى بمنسوبي الكلية وعقد اجتماعًا خاصًّا مع قيادات الكلية.

واستعرض الزهراني عددًا من المواضيع المتعلقة بالتدريب.. بعد ذلك زار المعهدَ الصناعي الثانوي ببيشة، والْتقى بمنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين وإداريين. وتفقد الزهراني مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن، الذي يُعد من المشاريع الضخمة بالمحافظة، ووقف على كل الترتيبات النهائية لافتتاح الكلية وبداية التدريب فيها قريبًا.

وضمن الجولة في محافظة بلقرن الْتقى نائب المحافظ للتدريب بمنسوبي الكلية التقنية للبنين، وتفقد العملية التدريبية، واطلع على عدد من الأقسام التدريبية بالكلية؛ حيث استمع لشرح مفصل عن عملية التدريب.

واختتم الزهراني زيارته لمحافظة بيشة بزيارة للكلية التقنية للبنات ببيشة؛ موضحًا أن التدريب التقني والمهني يسعى لتأهيل شباب الوطن في مختلف المهن لصناعة جيل قادر على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,309
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,686

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة