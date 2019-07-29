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الوكالة التطويرية النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لموسم العمرة

حرصت على تزويد المصليات والأروقة بكل التدابير الوقائية المكثفة

أعلنت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية، تمام جاهزية المصليات النسائية والأروقة ومصلى الركعتين، بالإضافة إلى المسعى والمرافق الخارجية النسائية، وحرصت على تزويدها بكل التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرات والزائرات.

وأبانت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة وجميع الوكالات المساعدة ومنسوباتها يتمتعن بقدر كافٍ من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، كما أنهن فخورات بما قدمنه من خدمات جليلة في موسم الحج المنصرم، سائلات المولى القبول والتيسير للمعتمرات في أداء شعائرهن التعبدية.

واختتمت "العبود" مشيدة بدعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- في كل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة التي يوليها للرقي بخدمة قاصدات البيت الحرام.

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الوكالة التطويرية النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لموسم العمرة
سبق

أعلنت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية، تمام جاهزية المصليات النسائية والأروقة ومصلى الركعتين، بالإضافة إلى المسعى والمرافق الخارجية النسائية، وحرصت على تزويدها بكل التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرات والزائرات.

وأبانت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة وجميع الوكالات المساعدة ومنسوباتها يتمتعن بقدر كافٍ من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، كما أنهن فخورات بما قدمنه من خدمات جليلة في موسم الحج المنصرم، سائلات المولى القبول والتيسير للمعتمرات في أداء شعائرهن التعبدية.

واختتمت "العبود" مشيدة بدعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- في كل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة التي يوليها للرقي بخدمة قاصدات البيت الحرام.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
08:28 AM

الوكالة التطويرية النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لموسم العمرة

حرصت على تزويد المصليات والأروقة بكل التدابير الوقائية المكثفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة التطويرية للشؤون النسائية، تمام جاهزية المصليات النسائية والأروقة ومصلى الركعتين، بالإضافة إلى المسعى والمرافق الخارجية النسائية، وحرصت على تزويدها بكل التدابير الوقائية المكثفة لاستقبال المعتمرات والزائرات.

وأبانت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الوكالة وجميع الوكالات المساعدة ومنسوباتها يتمتعن بقدر كافٍ من الجاهزية والمهنية والحرفية والدقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة، كما أنهن فخورات بما قدمنه من خدمات جليلة في موسم الحج المنصرم، سائلات المولى القبول والتيسير للمعتمرات في أداء شعائرهن التعبدية.

واختتمت "العبود" مشيدة بدعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- في كل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة التي يوليها للرقي بخدمة قاصدات البيت الحرام.

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