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"لن يقف في طريق حطام قطار".. كيف سيتعامل "بايدن" مع خطاب "ترامب" غدًا؟

يُتوقع أن يهاجم الرئيس السابق خليفته في المنصب

ذكر البيت الأبيض اليوم (السبت)، أن الرئيس جو بايدن يخطط لتجاهل خطاب دونالد ترامب، غدًا أمام مؤتمر محافظ في فلوريدا؛ حيث من المتوقع أن يهاجم الرئيس السابق خليفته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، للصحفيين: "إن تركيزنا بالتأكيد ليس على ما يقوله الرئيس ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن مدير مركز المستقبل السياسي بجامعة جنوب كاليفورنيا بوب شروم، والخبير الاستراتيجي الديمقراطي السابق، أن "بايدن" يخضع لقاعدة سياسية قديمة، هي: "لا تقف في طريق حطام قطار".

وقال "شرم": "لماذا يجب أن يتشاجر شخص لديه نسبة تأييد تبلغ 60% مع شخص لديه نسبة قبول تبلغ 33%؟ هذا ليس له أي معنى".

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"لن يقف في طريق حطام قطار".. كيف سيتعامل "بايدن" مع خطاب "ترامب" غدًا؟
سبق

ذكر البيت الأبيض اليوم (السبت)، أن الرئيس جو بايدن يخطط لتجاهل خطاب دونالد ترامب، غدًا أمام مؤتمر محافظ في فلوريدا؛ حيث من المتوقع أن يهاجم الرئيس السابق خليفته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، للصحفيين: "إن تركيزنا بالتأكيد ليس على ما يقوله الرئيس ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن مدير مركز المستقبل السياسي بجامعة جنوب كاليفورنيا بوب شروم، والخبير الاستراتيجي الديمقراطي السابق، أن "بايدن" يخضع لقاعدة سياسية قديمة، هي: "لا تقف في طريق حطام قطار".

وقال "شرم": "لماذا يجب أن يتشاجر شخص لديه نسبة تأييد تبلغ 60% مع شخص لديه نسبة قبول تبلغ 33%؟ هذا ليس له أي معنى".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
05:27 PM

"لن يقف في طريق حطام قطار".. كيف سيتعامل "بايدن" مع خطاب "ترامب" غدًا؟

يُتوقع أن يهاجم الرئيس السابق خليفته في المنصب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر البيت الأبيض اليوم (السبت)، أن الرئيس جو بايدن يخطط لتجاهل خطاب دونالد ترامب، غدًا أمام مؤتمر محافظ في فلوريدا؛ حيث من المتوقع أن يهاجم الرئيس السابق خليفته.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، للصحفيين: "إن تركيزنا بالتأكيد ليس على ما يقوله الرئيس ترامب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين"؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه، بيّن مدير مركز المستقبل السياسي بجامعة جنوب كاليفورنيا بوب شروم، والخبير الاستراتيجي الديمقراطي السابق، أن "بايدن" يخضع لقاعدة سياسية قديمة، هي: "لا تقف في طريق حطام قطار".

وقال "شرم": "لماذا يجب أن يتشاجر شخص لديه نسبة تأييد تبلغ 60% مع شخص لديه نسبة قبول تبلغ 33%؟ هذا ليس له أي معنى".

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