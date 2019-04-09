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كتابات العدل المتنقلة تقدم 25 ألف خدمة في عموم المناطق

تستهدف غير القادرين من كبار السن والمرضى.. وتأتي بالمجان

تُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ25 ألف خدمة في عموم مناطق المملكة.

وتستهدف كتابات العدل المتنقلة خدمة المستفيدين بمختلف مناطق المملكة غير القادرين على الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.

وقد وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لتصل إلى مدينتي سكاكا وعرعر؛ ليصبح عدد المدن المشمولة بالخدمة 17 مدينة.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٥٨٨٨)، أو البريد الإلكتروني MPN@MOJ.GOV.SA.

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كتابات العدل المتنقلة تقدم 25 ألف خدمة في عموم المناطق
سبق

تُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ25 ألف خدمة في عموم مناطق المملكة.

وتستهدف كتابات العدل المتنقلة خدمة المستفيدين بمختلف مناطق المملكة غير القادرين على الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.

وقد وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لتصل إلى مدينتي سكاكا وعرعر؛ ليصبح عدد المدن المشمولة بالخدمة 17 مدينة.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٥٨٨٨)، أو البريد الإلكتروني MPN@MOJ.GOV.SA.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:32 PM

كتابات العدل المتنقلة تقدم 25 ألف خدمة في عموم المناطق

تستهدف غير القادرين من كبار السن والمرضى.. وتأتي بالمجان

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حمد الفراج - الرياض
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تُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ25 ألف خدمة في عموم مناطق المملكة.

وتستهدف كتابات العدل المتنقلة خدمة المستفيدين بمختلف مناطق المملكة غير القادرين على الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.

وقد وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة لتصل إلى مدينتي سكاكا وعرعر؛ ليصبح عدد المدن المشمولة بالخدمة 17 مدينة.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (٩٢٠٠٢٥٨٨٨)، أو البريد الإلكتروني MPN@MOJ.GOV.SA.

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