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أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

يهدف لرفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة المنورة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص؛ وفق ضوابط وتصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.

ويهدف المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كُشكًا استثماريًّا، و44 جهاز بيع ذاتي، وتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق.

وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم.

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أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة
سبق

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة المنورة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص؛ وفق ضوابط وتصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.

ويهدف المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كُشكًا استثماريًّا، و44 جهاز بيع ذاتي، وتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق.

وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
10:59 AM

أمانة المدينة المنورة تُعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

يهدف لرفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة المنورة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص؛ وفق ضوابط وتصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.

ويهدف المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كُشكًا استثماريًّا، و44 جهاز بيع ذاتي، وتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزز كفاءة الإنفاق.

وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,553
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,736
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,002
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,099

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