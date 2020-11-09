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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازياً

"إمارة مكة" نبهت مرتاديه بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الاثنين.

وكان حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازياً
سبق

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الاثنين.

وكان حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
08:14 PM

إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازياً

"إمارة مكة" نبهت مرتاديه بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

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سعود الدعجاني - الطائف
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أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الاثنين.

وكان حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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