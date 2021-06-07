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مرتبط بضعف المناعة.. استشاري يكشف الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين

قال إنه يصيب المهملين في علاج السكري ومستخدمي بعض المضادات الحيوية والكورتيزون

كشف استشاري العيون وزميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا محمد برافو طبيعة الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين.

وتفصيلاً، أكد "برافو" في تصريحات إلى فضائية (دي إم سي) أن الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين أن الأخيرة تصيب البعض مع تغير الفصول فقط، أما الفطر الأسود فانتشاره مرتبط بضعف جهاز المناعة.

ولفت إلى أن انتشاره الحالي يعود لهذا السبب، وهو أن كثيرين قد ضعف لديهم جهاز المناعة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صاحب جهاز المناعة القوي لا يؤثر فيه الفطر الأسود.

وعن أكثر من يتعرض للإصابة بهذا الفطر الأسود أكد "برافو" أن الإهمال في علاج مرض السكر يجعل أصحابه من أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض.

وضم استشاري العيون إلى المهملين في علاج مرض السكري مستخدمي أنواع من المضادات الحيوية، أو الكورتيزون بكثرة.

وبخصوص أعراضه كشف استشاري العيون عن أعراض مثل التهاب لون العين، إضافة للصداع النصفي، وأيضًا ظهور قشور سوداء على الأنف والفم.

ولفت "برافو" إلى أن الحل لموضوع الفطر الأسود في حال الإصابة به هو إجراء جراحة لإزالة النسيج الذي سببه الفطر، مؤكدًا أنها الحل الوحيد لمنع انتشاره.

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مرتبط بضعف المناعة.. استشاري يكشف الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين
سبق

كشف استشاري العيون وزميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا محمد برافو طبيعة الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين.

وتفصيلاً، أكد "برافو" في تصريحات إلى فضائية (دي إم سي) أن الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين أن الأخيرة تصيب البعض مع تغير الفصول فقط، أما الفطر الأسود فانتشاره مرتبط بضعف جهاز المناعة.

ولفت إلى أن انتشاره الحالي يعود لهذا السبب، وهو أن كثيرين قد ضعف لديهم جهاز المناعة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صاحب جهاز المناعة القوي لا يؤثر فيه الفطر الأسود.

وعن أكثر من يتعرض للإصابة بهذا الفطر الأسود أكد "برافو" أن الإهمال في علاج مرض السكر يجعل أصحابه من أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض.

وضم استشاري العيون إلى المهملين في علاج مرض السكري مستخدمي أنواع من المضادات الحيوية، أو الكورتيزون بكثرة.

وبخصوص أعراضه كشف استشاري العيون عن أعراض مثل التهاب لون العين، إضافة للصداع النصفي، وأيضًا ظهور قشور سوداء على الأنف والفم.

ولفت "برافو" إلى أن الحل لموضوع الفطر الأسود في حال الإصابة به هو إجراء جراحة لإزالة النسيج الذي سببه الفطر، مؤكدًا أنها الحل الوحيد لمنع انتشاره.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
12:29 AM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:06 PM

مرتبط بضعف المناعة.. استشاري يكشف الفرق بين الفطر الأسود وحساسية العين

قال إنه يصيب المهملين في علاج السكري ومستخدمي بعض المضادات الحيوية والكورتيزون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,793

كشف استشاري العيون وزميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا محمد برافو طبيعة الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين.

وتفصيلاً، أكد "برافو" في تصريحات إلى فضائية (دي إم سي) أن الفارق بين الفطر الأسود وحساسية العين أن الأخيرة تصيب البعض مع تغير الفصول فقط، أما الفطر الأسود فانتشاره مرتبط بضعف جهاز المناعة.

ولفت إلى أن انتشاره الحالي يعود لهذا السبب، وهو أن كثيرين قد ضعف لديهم جهاز المناعة من جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صاحب جهاز المناعة القوي لا يؤثر فيه الفطر الأسود.

وعن أكثر من يتعرض للإصابة بهذا الفطر الأسود أكد "برافو" أن الإهمال في علاج مرض السكر يجعل أصحابه من أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض.

وضم استشاري العيون إلى المهملين في علاج مرض السكري مستخدمي أنواع من المضادات الحيوية، أو الكورتيزون بكثرة.

وبخصوص أعراضه كشف استشاري العيون عن أعراض مثل التهاب لون العين، إضافة للصداع النصفي، وأيضًا ظهور قشور سوداء على الأنف والفم.

ولفت "برافو" إلى أن الحل لموضوع الفطر الأسود في حال الإصابة به هو إجراء جراحة لإزالة النسيج الذي سببه الفطر، مؤكدًا أنها الحل الوحيد لمنع انتشاره.

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