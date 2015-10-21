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1400 متطوع ومتطوعة يشاركون بحملة معالجة التشوه البصري بأضم

البلدية استقبلت أكثر من ١٠٠٦ بلاغات عن الكتابات المشوهة خلال شهرين

‬سجل ألف وأربعمائة متطوع منهم ٨٣ متطوعة في محافظة أضم حضوراً مبهراً ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها وصيانة الأرصفة ودهانها وغير ذلك من الأعمال.

وتستمر أعمال إزالة التشوه البصري بالمحافظة والمراكز بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين للعمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وكان محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي قد أطلق جائزة باسمه تحفيزاً للفرق التطوعية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

يشار إلى أن بلدية أضم استقبلت أكثر من ١٠٠٦ بلاغات خلال الشهرين الماضيين تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق (بلدي) من خلال حملة صور وأرسل، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم، حيث عالجت العديد من البلاغات منها الكتابة المشوهة وحفريات الشوارع ومخلفات البناء والهدم وإزالة الحواجز وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ونحوها.

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1400 متطوع ومتطوعة يشاركون بحملة معالجة التشوه البصري بأضم
سبق

‬سجل ألف وأربعمائة متطوع منهم ٨٣ متطوعة في محافظة أضم حضوراً مبهراً ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها وصيانة الأرصفة ودهانها وغير ذلك من الأعمال.

وتستمر أعمال إزالة التشوه البصري بالمحافظة والمراكز بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين للعمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وكان محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي قد أطلق جائزة باسمه تحفيزاً للفرق التطوعية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

يشار إلى أن بلدية أضم استقبلت أكثر من ١٠٠٦ بلاغات خلال الشهرين الماضيين تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق (بلدي) من خلال حملة صور وأرسل، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم، حيث عالجت العديد من البلاغات منها الكتابة المشوهة وحفريات الشوارع ومخلفات البناء والهدم وإزالة الحواجز وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ونحوها.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:14 PM

1400 متطوع ومتطوعة يشاركون بحملة معالجة التشوه البصري بأضم

البلدية استقبلت أكثر من ١٠٠٦ بلاغات عن الكتابات المشوهة خلال شهرين

A A A
عوض الفهمي - أضم
4
1,406

‬سجل ألف وأربعمائة متطوع منهم ٨٣ متطوعة في محافظة أضم حضوراً مبهراً ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تقوم بها بلدية المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها وصيانة الأرصفة ودهانها وغير ذلك من الأعمال.

وتستمر أعمال إزالة التشوه البصري بالمحافظة والمراكز بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين للعمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري.

وكان محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي قد أطلق جائزة باسمه تحفيزاً للفرق التطوعية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

يشار إلى أن بلدية أضم استقبلت أكثر من ١٠٠٦ بلاغات خلال الشهرين الماضيين تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق (بلدي) من خلال حملة صور وأرسل، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم، حيث عالجت العديد من البلاغات منها الكتابة المشوهة وحفريات الشوارع ومخلفات البناء والهدم وإزالة الحواجز وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ونحوها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,651
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38 مليار ..

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