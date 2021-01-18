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بريطانيا قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنات في الضفة.. وتدعو لوقفها فورًا

حذرت من تهديد الإجراء لمفاوضات السلام مستقبلاً

أعربت بريطانيا اليوم (الاثنين) عن قلقها البالغ إزاء موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أن الخطوة تهدد مفاوضات السلام في المستقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نقلته "رويترز": "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

وأضاف: "ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورًا".

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بريطانيا قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنات في الضفة.. وتدعو لوقفها فورًا
سبق

أعربت بريطانيا اليوم (الاثنين) عن قلقها البالغ إزاء موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أن الخطوة تهدد مفاوضات السلام في المستقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نقلته "رويترز": "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

وأضاف: "ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورًا".

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:42 PM

بريطانيا قلقة للغاية من بناء إسرائيل مستوطنات في الضفة.. وتدعو لوقفها فورًا

حذرت من تهديد الإجراء لمفاوضات السلام مستقبلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت بريطانيا اليوم (الاثنين) عن قلقها البالغ إزاء موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، محذرة من أن الخطوة تهدد مفاوضات السلام في المستقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نقلته "رويترز": "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

وأضاف: "ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورًا".

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