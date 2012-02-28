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اقتحم المدرسىة بقميص نوم  وسكين ..مواطن يعتدي على مساعد إداري بـ3 طعنات

زملاء المجني عليه حاصروه وأغلقوا الباب ثم سلموه للأمن ..تعليم الطائف: لا تهاون

اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه .


وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة .


وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها .


وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اقتحم المدرسىة بقميص نوم  وسكين ..مواطن يعتدي على مساعد إداري بـ3 طعنات
سبق

اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه .


وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة .


وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها .


وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:56 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:20 AM

اقتحم المدرسىة بقميص نوم  وسكين ..مواطن يعتدي على مساعد إداري بـ3 طعنات

زملاء المجني عليه حاصروه وأغلقوا الباب ثم سلموه للأمن ..تعليم الطائف: لا تهاون

A A A
فهد العتيبي - الطائف
49
76,857

اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه .


وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة .


وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها .


وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.

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