اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه . وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة . وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة . وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها . وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.

اقتحم المدرسىة بقميص نوم وسكين ..مواطن يعتدي على مساعد إداري بـ3 طعنات فهد العتيبي سبق 2018-02-27 اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه .





وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .



وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة .





وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها .





وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 02:56 PM

اخر تعديل 28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439 02:20 AM

اقتحم المدرسىة بقميص نوم وسكين ..مواطن يعتدي على مساعد إداري بـ3 طعنات زملاء المجني عليه حاصروه وأغلقوا الباب ثم سلموه للأمن ..تعليم الطائف: لا تهاون





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اعتدى مواطن بثلاث طعنات على مساعد إداري داخل مدرسة بالطائف محدثا به عدة إصابات ، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج عن طريق أحد زملائه ، فيما تم ضبط المُعتدي من قبل الجهات الأمنية بعد أن تمكن منسوبو المدرسة من إغلاق بوابة المبنى ومحاصرته منعًا لخروجه .





وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإنَ مواطناً في الأربعينات من عمره ، مُرتديًا قميص نوم ، تُشير المعلومات إلى أنَ ابنه من طُلاب المدرسة ، حضر بمركبته لابتدائية في الحوية شمال الطائف اليوم قبل موعد انصراف الطُلاب ، وتسلل بمركبته داخل فناء المدرسة ، ما دفعَ "مساعد إداري" للمدرسة لمواجهته مُحاولاً منعه ومُطالبًا إياه بإخراج مركبته من داخل المنشأة التعليمية باعتبارهُ مُخالفًا للنظام ، إلا أنَ المواطن رفضَ الانصياع لتوجيهات المساعد الإداري ، ودخلَ معه في نقاشٍ حاد أدى لتلفظه عليه بألفاظ قاسية ونابية وغير مقبولة ، ومن ثمَ خرجَ من مركبته حاملًا سلاحًا أبيض "سكين" ، حيث سدد ثلاث طعنات مُتفرقة أصابت كتفه الأيسر ويده اليمني ، ليتم بعد ذلك نقل المساعد الإداري للمُستشفى من قبل أحد زملائه ، فيما تعاملت إدارة المدرسة مع منسوبيها مع المعتدي بإغلاق بوابة المدرسة وإبلاغ الجهات الأمنية ، حيث حضرَ الأمن وتسلمه ، ومن ثمَ تسليمه للشرطة .



وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ، أن "مساعد إداري" بمدرسة تمام بن العباس الابتدائية ، تعرض لاعتداء من مواطن أثناء ممارسته عمله داخل المدرسة ، نتج عن ذلك إصابته بعدة طعنات ، وتم نقله على إثرها للمستشفى وحالته الصحية مستقرة ، فيما تم ضبط الجاني وتسلمت الجهات الأمنية ملف الواقعة .





وبين "الخديدي" أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف ، محمد بن عامر النفيعي تابع الحالة في حينها ، ووجه مكتب التعليم بالحوية بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ، والرفع بتقرير مفصل عنها .





وأكد "الخديدي" على أنَ الادارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية منسوبيها من حالات الاعتداء التي قد تحدث.