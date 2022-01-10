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"الدقدقي" مشرفًا عامًّا على القرية التراثية وفعاليات ومهرجانات جازان

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قرارًا إداريًّا بتكليف حمد بن علي الدقدقي، مشرفًا عامًّا على القرية التراثية بجازان، وممثلًا للإمارة ومشرفًا على كل الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات أثناء العُطَل الأسبوعية والعُطَل الرسمية والمناسبات والأعياد لاستقبال الزوار والوفود وضيوف الإمارة.

وعبّر "الدقدقي" عن خالص شكره واعتزازه بهذه الثقة من أمير منطقة جازان ونائبه، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن.

ويُعد "الدقدقي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في العمل بإمارة المنطقة ومن المهتمين بالتراث الشعبي وثقافته لإبراز تراث المنطقة من خلال مشاركته مشرفًا على قرية جازان التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" على مدى عشرين عامًا، كما شارك بالعديد من البرامج التراثية والثقافية.

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"الدقدقي" مشرفًا عامًّا على القرية التراثية وفعاليات ومهرجانات جازان
سبق

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قرارًا إداريًّا بتكليف حمد بن علي الدقدقي، مشرفًا عامًّا على القرية التراثية بجازان، وممثلًا للإمارة ومشرفًا على كل الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات أثناء العُطَل الأسبوعية والعُطَل الرسمية والمناسبات والأعياد لاستقبال الزوار والوفود وضيوف الإمارة.

وعبّر "الدقدقي" عن خالص شكره واعتزازه بهذه الثقة من أمير منطقة جازان ونائبه، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن.

ويُعد "الدقدقي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في العمل بإمارة المنطقة ومن المهتمين بالتراث الشعبي وثقافته لإبراز تراث المنطقة من خلال مشاركته مشرفًا على قرية جازان التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" على مدى عشرين عامًا، كما شارك بالعديد من البرامج التراثية والثقافية.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:23 AM

"الدقدقي" مشرفًا عامًّا على القرية التراثية وفعاليات ومهرجانات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قرارًا إداريًّا بتكليف حمد بن علي الدقدقي، مشرفًا عامًّا على القرية التراثية بجازان، وممثلًا للإمارة ومشرفًا على كل الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات أثناء العُطَل الأسبوعية والعُطَل الرسمية والمناسبات والأعياد لاستقبال الزوار والوفود وضيوف الإمارة.

وعبّر "الدقدقي" عن خالص شكره واعتزازه بهذه الثقة من أمير منطقة جازان ونائبه، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن.

ويُعد "الدقدقي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في العمل بإمارة المنطقة ومن المهتمين بالتراث الشعبي وثقافته لإبراز تراث المنطقة من خلال مشاركته مشرفًا على قرية جازان التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" على مدى عشرين عامًا، كما شارك بالعديد من البرامج التراثية والثقافية.

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