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الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني

أكدت أنها من الشؤون الداخلية للمملكة ويجب عدم تسييسها وتدويلها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

وزارة الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني
سبق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:53 AM

الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني

أكدت أنها من الشؤون الداخلية للمملكة ويجب عدم تسييسها وتدويلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

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