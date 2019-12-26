وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-26 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون. وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.



26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441 12:53 AM

الخارجية الصينية: معالجة السعودية لقضية خاشقجي تم بشكل قانوني أكدت أنها من الشؤون الداخلية للمملكة ويجب عدم تسييسها وتدويلها





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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ: "إن الصين لاحظت حكم المملكة العربية السعودية في قضية خاشقجي، وتؤيد معالجة المملكة لهذه القضية وفقاً للقانون.

وأكد المتحدث الصيني ثقة بلاده بأن القضية يمكن معالجتها بشكل صحيح في الإطار القضائي السعودي، والقضية من الشؤون الداخلية السعودية، ويجب عدم تسييسها وتدويلها.

