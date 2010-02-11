أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولة استهداف مطار أبها الدولي. وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم المحاولة عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية, مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

قطر تدين بشدة وتستنكر محاولة استهداف مطار أبها الدولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-10 أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولة استهداف مطار أبها الدولي.



وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم المحاولة عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية, مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 10:34 PM

قطر تدين بشدة وتستنكر محاولة استهداف مطار أبها الدولي أكدت أنه عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف





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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولة استهداف مطار أبها الدولي.



وعدَّت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم المحاولة عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية, مجددة موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.