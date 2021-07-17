تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-17 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.



كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 11:53 PM

اخر تعديل 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 10:48 AM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى من الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي استعرضا فيه العلاقات بين البلدَيْن بما يخدم المصالح المشتركة





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس أردوغان التهنئة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.



كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.