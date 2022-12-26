نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقوات الجيش اليمني، في تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة للحوثيين بمحافظة مأرب.
تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للحوثيين في مأرب
بنيران تحالف دعم الشرعية وقوات الجيش اليمني
نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقوات الجيش اليمني، في تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة للحوثيين بمحافظة مأرب.
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تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للحوثيين في مأربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
04:16 PM
تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للحوثيين في مأرب
بنيران تحالف دعم الشرعية وقوات الجيش اليمني
نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقوات الجيش اليمني، في تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة للحوثيين بمحافظة مأرب.
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