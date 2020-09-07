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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا

أسفَرَ عن وفاة 882053 شخصًا وأكثر من 18 مليونًا تعافوا

أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم، تجاوز عددها 27 مليونًا.

وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند في بياناتها إلى السلطات المركزية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصًا؛ فيما تَمَاثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يُذكر -بحسب "روسيا اليوم"- أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد-19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية هذه العدوى جائحة عالمية.

فيروس كورونا الجديد

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم، تجاوز عددها 27 مليونًا.

وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند في بياناتها إلى السلطات المركزية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصًا؛ فيما تَمَاثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يُذكر -بحسب "روسيا اليوم"- أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد-19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية هذه العدوى جائحة عالمية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:43 AM

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 27 مليونًا

أسفَرَ عن وفاة 882053 شخصًا وأكثر من 18 مليونًا تعافوا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز، بأن الحالات المكتشفة للإصابة بعدوى النوع الجديد من الفيروس التاجي في العالم، تجاوز عددها 27 مليونًا.

وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند في بياناتها إلى السلطات المركزية والمحلية، علاوة على وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في العالم حتى الساعة 4:28 بتوقيت موسكو، بلغ 27002224، وحالات الوفاة 882053 شخصًا؛ فيما تَمَاثل للشفاء أكثر من 18 مليون شخص طوال فترة الجائحة.

يُذكر -بحسب "روسيا اليوم"- أن العدوى الجديدة للفيروس التاجي "كوفيد-19"، بدأت في الانتشار بنهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وفي 11 مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية هذه العدوى جائحة عالمية.

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