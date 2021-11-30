عارض صحي يبعد "البريكان" عن التدريبات .. "الأخضر جاهز للقاء الأردن

في بداية مشواره بكأس العرب 2021

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن مساء يوم غدٍ الأربعاء على "ملعب المدينة التعليمية "، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي".

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب فراس البريكان في التدريبات الجماعية لتعرضه لعارض صحي.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد- 19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .



ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.



