تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:28 AM
تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.