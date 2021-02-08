"الخبراني" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل الشاب فهد حسين محمد خبراني، أول أمس، بزواجه من كريمة موسى قاسم الجوفي، في الرياض.

جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق"، تهنئ "الخبراني"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.