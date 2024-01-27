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"الصحفيين السعوديين" توقّع اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة

لتكامل الأدوار بين الطرفين في المجالين الإعلامي والتدريبي.. وتبادل الخبرات

وقّعت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وأمين عام جائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، والمستشار الإعلامي للجائزة علي اليامي، والمشرف على مركز الأميرة صيته للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى الدكتورة سمية عزت شرف، ومدير برامج المشاريع في الجائزة الدكتورة أمل يوسف النجار، وذلك بمقر مبنى هيئة الصحفيين السعوديين.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الأدوار بين الطرفين في المجالين الإعلامي والتدريبي، وتبادل الخبرات لخدمة أهداف الجانبين، ودعم برامج الجائزة وتغطية فعالياتها، الذي يأتي في مقدمتها احتفال الدورة التاسعة للجائزة الذي سيقام في مارس 2022م.

وأشاد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين بالمجهودات والبرامج التي تقوم بها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مرحبًا بالعمل المشترك بين الهيئة وأمانة الجائزة لتشجيع الشباب والمبدعين في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث حرص الجائزة على تفعيل الاتفاقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة الشأن الإعلامي وقضايا الوطن والمواطن.

وعد الشراكة، محطة مهمة ونقلة في مسيرة الجائزة للعمل الاجتماعي، متمنيًا تكامل الأدوار من أجل تحقيق البرامج المشتركة بين الجانبين.

من جهته، عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران عن سعادة الهيئة بالشراكة مع جائزة الأميرة صيتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحراك الصحي الذي تقوده المؤسسات الاجتماعية، وذلك خدمةً للفئات المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع.

ودعا "آل عقران" إلى تعاضد الهيئة والجائزة؛ لتقديم جائزة لأفضل الأعمال الإعلامية الاجتماعية، وقد حظيت بترحيب من مسؤولي الجائزة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، أن الهيئة تمتلك قدرات وخبرات مؤهلة لتكون عونًا وسندًا للجائزة، متطلعًا إلى تفعيل بنود اتفاقية الشراكة في وقت قريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحفيين السعوديين" توقّع اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة
سبق

وقّعت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وأمين عام جائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، والمستشار الإعلامي للجائزة علي اليامي، والمشرف على مركز الأميرة صيته للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى الدكتورة سمية عزت شرف، ومدير برامج المشاريع في الجائزة الدكتورة أمل يوسف النجار، وذلك بمقر مبنى هيئة الصحفيين السعوديين.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الأدوار بين الطرفين في المجالين الإعلامي والتدريبي، وتبادل الخبرات لخدمة أهداف الجانبين، ودعم برامج الجائزة وتغطية فعالياتها، الذي يأتي في مقدمتها احتفال الدورة التاسعة للجائزة الذي سيقام في مارس 2022م.

وأشاد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين بالمجهودات والبرامج التي تقوم بها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مرحبًا بالعمل المشترك بين الهيئة وأمانة الجائزة لتشجيع الشباب والمبدعين في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث حرص الجائزة على تفعيل الاتفاقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة الشأن الإعلامي وقضايا الوطن والمواطن.

وعد الشراكة، محطة مهمة ونقلة في مسيرة الجائزة للعمل الاجتماعي، متمنيًا تكامل الأدوار من أجل تحقيق البرامج المشتركة بين الجانبين.

من جهته، عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران عن سعادة الهيئة بالشراكة مع جائزة الأميرة صيتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحراك الصحي الذي تقوده المؤسسات الاجتماعية، وذلك خدمةً للفئات المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع.

ودعا "آل عقران" إلى تعاضد الهيئة والجائزة؛ لتقديم جائزة لأفضل الأعمال الإعلامية الاجتماعية، وقد حظيت بترحيب من مسؤولي الجائزة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، أن الهيئة تمتلك قدرات وخبرات مؤهلة لتكون عونًا وسندًا للجائزة، متطلعًا إلى تفعيل بنود اتفاقية الشراكة في وقت قريب.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:21 PM
اخر تعديل
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:04 AM

"الصحفيين السعوديين" توقّع اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة

لتكامل الأدوار بين الطرفين في المجالين الإعلامي والتدريبي.. وتبادل الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك، وأمين عام جائزة الأميرة صيتة الدكتور فهد المغلوث، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران، وعضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، والمستشار الإعلامي للجائزة علي اليامي، والمشرف على مركز الأميرة صيته للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى الدكتورة سمية عزت شرف، ومدير برامج المشاريع في الجائزة الدكتورة أمل يوسف النجار، وذلك بمقر مبنى هيئة الصحفيين السعوديين.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الأدوار بين الطرفين في المجالين الإعلامي والتدريبي، وتبادل الخبرات لخدمة أهداف الجانبين، ودعم برامج الجائزة وتغطية فعالياتها، الذي يأتي في مقدمتها احتفال الدورة التاسعة للجائزة الذي سيقام في مارس 2022م.

وأشاد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين بالمجهودات والبرامج التي تقوم بها جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، مرحبًا بالعمل المشترك بين الهيئة وأمانة الجائزة لتشجيع الشباب والمبدعين في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد أمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث حرص الجائزة على تفعيل الاتفاقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة الشأن الإعلامي وقضايا الوطن والمواطن.

وعد الشراكة، محطة مهمة ونقلة في مسيرة الجائزة للعمل الاجتماعي، متمنيًا تكامل الأدوار من أجل تحقيق البرامج المشتركة بين الجانبين.

من جهته، عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد آل عقران عن سعادة الهيئة بالشراكة مع جائزة الأميرة صيتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحراك الصحي الذي تقوده المؤسسات الاجتماعية، وذلك خدمةً للفئات المختلفة التي تمثل شرائح المجتمع.

ودعا "آل عقران" إلى تعاضد الهيئة والجائزة؛ لتقديم جائزة لأفضل الأعمال الإعلامية الاجتماعية، وقد حظيت بترحيب من مسؤولي الجائزة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب الفايز، أن الهيئة تمتلك قدرات وخبرات مؤهلة لتكون عونًا وسندًا للجائزة، متطلعًا إلى تفعيل بنود اتفاقية الشراكة في وقت قريب.

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