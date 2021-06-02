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بالصور.. النادي السعودي في "ويتشيتا" الأمريكية يقيم حفل تخرج للمبتعثين

كرم الرحال "الشاوي" لإنجازه بقطع 5 آلاف كيلو رافعاً علم المملكة

نظم النادي السعودي في مدينة "ويتشيتا" بولاية كنساس الأمريكية، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بتلاوة من القران الكريم ومن ثم السلام الوطني، ثم كلمة طالبة الماجستير في الهندسة الطبية "إسراء المسلم" رحبت فيها بالضيوف والتعريف عن رؤية المملكة المستقبلية 2030م، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب "سطام الشراري".

وبعد ذلك ألقى المشرف على النادي السعودي في جامعة ويتشيتا الدكتور "جمال وهيبه" كلمة عبر فيها عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لاهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب والطالبات.

وكرم رئيس النادي المهندس "عماد القناص" الرحال بالدراجة الهوائية الطالب "حسن الشاوي" تقديرًا لإنجازه في قطع أكثر من 5 آلاف كيلومتر بالدراجة الهوائية بين الولايات رافعاً علم المملكة في أنحاء الولايات تعريفاً بالمملكة ورؤية 2030 ودعماً للطلاب السعوديين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، تلاها تدشين شعار النادي الجديد وتكريم نائبة الرئيس إسراء المسلم، و علي محمد السعيد، و أميمة آل ربيع، ومحمد الحسن.

واختتمت الفعالية بحفل المعايدة بين الحضور في أجواء عائلية، وتقديم شهادات الشكر والتقدير والدروع للطلاب تكريماً للخريجين والضيوف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. النادي السعودي في "ويتشيتا" الأمريكية يقيم حفل تخرج للمبتعثين
سبق

نظم النادي السعودي في مدينة "ويتشيتا" بولاية كنساس الأمريكية، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بتلاوة من القران الكريم ومن ثم السلام الوطني، ثم كلمة طالبة الماجستير في الهندسة الطبية "إسراء المسلم" رحبت فيها بالضيوف والتعريف عن رؤية المملكة المستقبلية 2030م، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب "سطام الشراري".

وبعد ذلك ألقى المشرف على النادي السعودي في جامعة ويتشيتا الدكتور "جمال وهيبه" كلمة عبر فيها عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لاهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب والطالبات.

وكرم رئيس النادي المهندس "عماد القناص" الرحال بالدراجة الهوائية الطالب "حسن الشاوي" تقديرًا لإنجازه في قطع أكثر من 5 آلاف كيلومتر بالدراجة الهوائية بين الولايات رافعاً علم المملكة في أنحاء الولايات تعريفاً بالمملكة ورؤية 2030 ودعماً للطلاب السعوديين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، تلاها تدشين شعار النادي الجديد وتكريم نائبة الرئيس إسراء المسلم، و علي محمد السعيد، و أميمة آل ربيع، ومحمد الحسن.

واختتمت الفعالية بحفل المعايدة بين الحضور في أجواء عائلية، وتقديم شهادات الشكر والتقدير والدروع للطلاب تكريماً للخريجين والضيوف.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:41 PM

بالصور.. النادي السعودي في "ويتشيتا" الأمريكية يقيم حفل تخرج للمبتعثين

كرم الرحال "الشاوي" لإنجازه بقطع 5 آلاف كيلو رافعاً علم المملكة

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سويد الحارثي - الرياض
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نظم النادي السعودي في مدينة "ويتشيتا" بولاية كنساس الأمريكية، حفل تكريم للخريجين والخريجات، كما أقام النادي احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفصيلًا: بدأ الحفل بتلاوة من القران الكريم ومن ثم السلام الوطني، ثم كلمة طالبة الماجستير في الهندسة الطبية "إسراء المسلم" رحبت فيها بالضيوف والتعريف عن رؤية المملكة المستقبلية 2030م، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب "سطام الشراري".

وبعد ذلك ألقى المشرف على النادي السعودي في جامعة ويتشيتا الدكتور "جمال وهيبه" كلمة عبر فيها عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لاهتمام القيادة الرشيدة بالطلاب والطالبات.

وكرم رئيس النادي المهندس "عماد القناص" الرحال بالدراجة الهوائية الطالب "حسن الشاوي" تقديرًا لإنجازه في قطع أكثر من 5 آلاف كيلومتر بالدراجة الهوائية بين الولايات رافعاً علم المملكة في أنحاء الولايات تعريفاً بالمملكة ورؤية 2030 ودعماً للطلاب السعوديين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، تلاها تدشين شعار النادي الجديد وتكريم نائبة الرئيس إسراء المسلم، و علي محمد السعيد، و أميمة آل ربيع، ومحمد الحسن.

واختتمت الفعالية بحفل المعايدة بين الحضور في أجواء عائلية، وتقديم شهادات الشكر والتقدير والدروع للطلاب تكريماً للخريجين والضيوف.

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