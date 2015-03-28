النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 531 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 389 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرف على مصليات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

لتقديم الخدمات للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمة إلى المصلين بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وشملت المصليات التي تم تخصيصها: شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وبدروم توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على مصليات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك
سبق

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمة إلى المصلين بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وشملت المصليات التي تم تخصيصها: شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وبدروم توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
03:02 PM

تعرف على مصليات المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك

لتقديم الخدمات للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,586

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات بالمسجد الحرام في شهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمة إلى المصلين بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا.

وشملت المصليات التي تم تخصيصها: شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وبدروم توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملة بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,662
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة