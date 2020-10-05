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بالصور.. جولات أمانة جدة تزيل 1666 سيارة تالفة وخربة خلال شهر

تسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية بالمحافظة

رفعت أمانة محافظة جدة ١٦٦٦ سيارة تالفة وخربة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠، حيث نفذت إدارة السيارات التالفة بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة المحافظة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٦٦٦سيارة مهملة وتالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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بالصور.. جولات أمانة جدة تزيل 1666 سيارة تالفة وخربة خلال شهر
سبق

رفعت أمانة محافظة جدة ١٦٦٦ سيارة تالفة وخربة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠، حيث نفذت إدارة السيارات التالفة بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة المحافظة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٦٦٦سيارة مهملة وتالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:01 PM

بالصور.. جولات أمانة جدة تزيل 1666 سيارة تالفة وخربة خلال شهر

تسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية بالمحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,319

رفعت أمانة محافظة جدة ١٦٦٦ سيارة تالفة وخربة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٠، حيث نفذت إدارة السيارات التالفة بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة المحافظة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١٦٦٦سيارة مهملة وتالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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