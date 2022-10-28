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شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض

"سبق" ترصد انسيابية الحركة للزوار مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية والسلامة أثناء الدخول

وسط ألعاب نارية أضاءت سماء العاصمة الرياض، دشنت أمس الأربعاء منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، حيث رصدت "سبق" خلال جولتها بالمنطقة انسيابية وسهولة في الإجراءات مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية والسلامة، وذلك بخضوع الزوار للتفتيش في بوابة الدخول للمنطقة.

وتفصيلاً، عبّر طفلان من دولة قطر الشقيقة لـ"سبق" عن سعادتهما بوجودهم في موسم الرياض، حيث استهوت الطفلة العنود لعبة القطار بينما أشار شقيقها خالد بإصبعه بعلامة الإعجاب والرضا بما شاهده في المنطقة من ألعاب وملاهٍ.

ووصف الإعلامي محمد المشاري المذيع بقناة mbc موسم الرياض بالاستثنائي والمتميز والنوعي الذي يحمل مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، معتبرًا أن منطقة "البوليفارد" ستكون العلامة الفارقة.

وأشار "المشاري" إلى أن منطقة "الرياض ونتروندرلاند" قادرة على تلبية احتياجات الجميع صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً بالترفيه والاستمتاع بالمناطق الموجودة بها.

ولفت المشاري إلى تخصيص قناة mbc رسالة يومية بعنوان " يوميات موسم الرياض" "الساعة الواحدة ليلاً بعد برنامج صدى الملاعب، بالاشتراك مع زملائه خلف الخلف ونرجس العوامي تنقل من خلالها للمشاهدين التجربة وكل زوايا وتفاصيل مناطق وفعاليات الموسم.

وأشاد أحد زوار المنطقة بما وصلت إليه من مستوي يضاهي كبريات مدن الألعاب والملاهي العالمية مثل "ديزني لاند"، مشيرًا إلى أن عملية الدخول كانت سهلة وميسرة مقترحًا إيجاد وسائل نقل عامة مثل الحافلات والباصات لنقل زوار المنطقة تجنبًا للازدحام في المواقف.

وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة "الرياض ونتروندرلاند" بنسبة 40 % عما كانت عليه في الموسم السابق، وهي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، والتي تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي : "غابة الثلج"، وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستماع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

وتحتوي فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب" ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري" وهي مخصصة للأطفال، وتشمل كثيرًا من الألعاب الممتعة، وتناسب طبيعة الفعاليات الأسرة والأطفال.


ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م، وتستقبل المنطقة الترفيهية الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض
سبق

وسط ألعاب نارية أضاءت سماء العاصمة الرياض، دشنت أمس الأربعاء منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، حيث رصدت "سبق" خلال جولتها بالمنطقة انسيابية وسهولة في الإجراءات مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية والسلامة، وذلك بخضوع الزوار للتفتيش في بوابة الدخول للمنطقة.

وتفصيلاً، عبّر طفلان من دولة قطر الشقيقة لـ"سبق" عن سعادتهما بوجودهم في موسم الرياض، حيث استهوت الطفلة العنود لعبة القطار بينما أشار شقيقها خالد بإصبعه بعلامة الإعجاب والرضا بما شاهده في المنطقة من ألعاب وملاهٍ.

ووصف الإعلامي محمد المشاري المذيع بقناة mbc موسم الرياض بالاستثنائي والمتميز والنوعي الذي يحمل مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، معتبرًا أن منطقة "البوليفارد" ستكون العلامة الفارقة.

وأشار "المشاري" إلى أن منطقة "الرياض ونتروندرلاند" قادرة على تلبية احتياجات الجميع صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً بالترفيه والاستمتاع بالمناطق الموجودة بها.

ولفت المشاري إلى تخصيص قناة mbc رسالة يومية بعنوان " يوميات موسم الرياض" "الساعة الواحدة ليلاً بعد برنامج صدى الملاعب، بالاشتراك مع زملائه خلف الخلف ونرجس العوامي تنقل من خلالها للمشاهدين التجربة وكل زوايا وتفاصيل مناطق وفعاليات الموسم.

وأشاد أحد زوار المنطقة بما وصلت إليه من مستوي يضاهي كبريات مدن الألعاب والملاهي العالمية مثل "ديزني لاند"، مشيرًا إلى أن عملية الدخول كانت سهلة وميسرة مقترحًا إيجاد وسائل نقل عامة مثل الحافلات والباصات لنقل زوار المنطقة تجنبًا للازدحام في المواقف.

وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة "الرياض ونتروندرلاند" بنسبة 40 % عما كانت عليه في الموسم السابق، وهي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، والتي تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي : "غابة الثلج"، وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستماع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

وتحتوي فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب" ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري" وهي مخصصة للأطفال، وتشمل كثيرًا من الألعاب الممتعة، وتناسب طبيعة الفعاليات الأسرة والأطفال.


ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م، وتستقبل المنطقة الترفيهية الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:56 AM

شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض

"سبق" ترصد انسيابية الحركة للزوار مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية والسلامة أثناء الدخول

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عبدالحكيم شار - الرياض
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وسط ألعاب نارية أضاءت سماء العاصمة الرياض، دشنت أمس الأربعاء منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، حيث رصدت "سبق" خلال جولتها بالمنطقة انسيابية وسهولة في الإجراءات مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية والسلامة، وذلك بخضوع الزوار للتفتيش في بوابة الدخول للمنطقة.

وتفصيلاً، عبّر طفلان من دولة قطر الشقيقة لـ"سبق" عن سعادتهما بوجودهم في موسم الرياض، حيث استهوت الطفلة العنود لعبة القطار بينما أشار شقيقها خالد بإصبعه بعلامة الإعجاب والرضا بما شاهده في المنطقة من ألعاب وملاهٍ.

ووصف الإعلامي محمد المشاري المذيع بقناة mbc موسم الرياض بالاستثنائي والمتميز والنوعي الذي يحمل مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، معتبرًا أن منطقة "البوليفارد" ستكون العلامة الفارقة.

وأشار "المشاري" إلى أن منطقة "الرياض ونتروندرلاند" قادرة على تلبية احتياجات الجميع صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً بالترفيه والاستمتاع بالمناطق الموجودة بها.

ولفت المشاري إلى تخصيص قناة mbc رسالة يومية بعنوان " يوميات موسم الرياض" "الساعة الواحدة ليلاً بعد برنامج صدى الملاعب، بالاشتراك مع زملائه خلف الخلف ونرجس العوامي تنقل من خلالها للمشاهدين التجربة وكل زوايا وتفاصيل مناطق وفعاليات الموسم.

وأشاد أحد زوار المنطقة بما وصلت إليه من مستوي يضاهي كبريات مدن الألعاب والملاهي العالمية مثل "ديزني لاند"، مشيرًا إلى أن عملية الدخول كانت سهلة وميسرة مقترحًا إيجاد وسائل نقل عامة مثل الحافلات والباصات لنقل زوار المنطقة تجنبًا للازدحام في المواقف.

وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة "الرياض ونتروندرلاند" بنسبة 40 % عما كانت عليه في الموسم السابق، وهي تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب، والتي تحتوي على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي : "غابة الثلج"، وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستماع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

وتحتوي فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب" ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري" وهي مخصصة للأطفال، وتشمل كثيرًا من الألعاب الممتعة، وتناسب طبيعة الفعاليات الأسرة والأطفال.


ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م، وتستقبل المنطقة الترفيهية الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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