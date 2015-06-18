يتوقع تسجيل أرقام قياسية.. "ترامب" يطلق حملة إعادة انتخابه اليوم

يراهن على قوة الاقتصاد والدفاع عن العمال

يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) حملة إعادة انتخابه من فلوريدا أمام حشد كبير من أوفى أنصاره، لكن أرقام الاستطلاعات الأولية تشير إلى أن الأمور غير مضمونة بالنسبة للملياردير الجمهوري.

وأفاد المنظمون بأن بطاقات الدخول إلى المدرج الذي يتسع لعشرين ألف شخص في أورلاندو قد نفدت، فيما من المتوقع أن يحتشد عدد أكبر في الخارج لحضور الفعالية على شاشات عملاقة.

وبحسب "فرانس برس"، قال "ترامب" عبر "تويتر": "يبدو أن أرقامًا قياسية ستسجل".

وبعد أكثر من سنتين مليئتين بالأحداث في البيت الأبيض، فإن إمبراطور العقارات يراهن على أن الاقتصاد القوي ووعده بالدفاع عن العمال المنسيين سيقنع الناخبين بمنحه ولاية ثانية.

لكن أكثر من 20 ديمقراطيًا يستعدون لمواجهته، وما من شك أن تحقيقًا مطولاً في صلات "ترامب" بروسيا وسياساته المثيرة للانقسام قد أضرت بالرئيس القادم من خارج المؤسسات التقليدية.

وتظهر استطلاعات واسعة "ترامب" خلف المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يركز حملته على وعد بإعادة البلاد إلى ما يصفه أيام باراك أوباما الأكثر هدوءًا عندما كان نائبًا للرئيس.