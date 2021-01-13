"السلمي" و"المجنوني" لرتبة رئيس رقباء بمرور العاصمة المقدسة
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي وبحضور مدير شعبة الحوادث العقيد فيصل الزهراني عبد الله نايز السلمي وفايز مفرج المجنوني لرتبة رئيس رقباء.
فيما عبّر "السلمي" و"المجنوني" عن سعادتهما بهذه الترقية واعدين ببذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن.
"السلمي" و"المجنوني" لرتبة رئيس رقباء بمرور العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-13
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي وبحضور مدير شعبة الحوادث العقيد فيصل الزهراني عبد الله نايز السلمي وفايز مفرج المجنوني لرتبة رئيس رقباء.
فيما عبّر "السلمي" و"المجنوني" عن سعادتهما بهذه الترقية واعدين ببذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن.
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
09:43 PM
"السلمي" و"المجنوني" لرتبة رئيس رقباء بمرور العاصمة المقدسة
قلّد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي وبحضور مدير شعبة الحوادث العقيد فيصل الزهراني عبد الله نايز السلمي وفايز مفرج المجنوني لرتبة رئيس رقباء.
فيما عبّر "السلمي" و"المجنوني" عن سعادتهما بهذه الترقية واعدين ببذل المزيد لخدمة الدين والمليك والوطن.