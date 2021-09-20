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فيديو يخطف لـ"تعليم القنفذة" مِقعد الصدارة في "على الأخضر مشينا"

مسابقة للوزارة مثّل فيها الإدارة معلمو وطلاب ابتدائية الكدوة بمركز حلي

حصد مكتب تعليم القنفذة، المركزَ الأول على مستوى مدارس المملكة في المسابقة التي أقامتها وزارة التعليم بعنوان "على الأخضر مشينا"؛ حيث شاركت إدارة تعليم القنفذة؛ ممثلة في مكتب تعليم حلي، بفيديو توعوي عن أضرار مخلفات البلاستيك على البيئة.
وأقيمت المسابقة بمشاركة جميع إدارات التعليم بالمملكة، ونالت مشاركة تعليم القنفذة المركز الأول من بين تلك الإدارات.
وقد مثّل تعليم القنفذة، معلمو وطلاب ابتدائية الكدوة بمركز حلي، بإشراف فريق العمل الذي مثّله قائد المدرسة حمزة علي العلوي، ومحمد عبدالرحمن الفقيه، ومقبول عمر الفقيه ونبيل زايد العقيلي.

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فيديو يخطف لـ"تعليم القنفذة" مِقعد الصدارة في "على الأخضر مشينا"
سبق

حصد مكتب تعليم القنفذة، المركزَ الأول على مستوى مدارس المملكة في المسابقة التي أقامتها وزارة التعليم بعنوان "على الأخضر مشينا"؛ حيث شاركت إدارة تعليم القنفذة؛ ممثلة في مكتب تعليم حلي، بفيديو توعوي عن أضرار مخلفات البلاستيك على البيئة.
وأقيمت المسابقة بمشاركة جميع إدارات التعليم بالمملكة، ونالت مشاركة تعليم القنفذة المركز الأول من بين تلك الإدارات.
وقد مثّل تعليم القنفذة، معلمو وطلاب ابتدائية الكدوة بمركز حلي، بإشراف فريق العمل الذي مثّله قائد المدرسة حمزة علي العلوي، ومحمد عبدالرحمن الفقيه، ومقبول عمر الفقيه ونبيل زايد العقيلي.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
03:24 PM

فيديو يخطف لـ"تعليم القنفذة" مِقعد الصدارة في "على الأخضر مشينا"

مسابقة للوزارة مثّل فيها الإدارة معلمو وطلاب ابتدائية الكدوة بمركز حلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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حصد مكتب تعليم القنفذة، المركزَ الأول على مستوى مدارس المملكة في المسابقة التي أقامتها وزارة التعليم بعنوان "على الأخضر مشينا"؛ حيث شاركت إدارة تعليم القنفذة؛ ممثلة في مكتب تعليم حلي، بفيديو توعوي عن أضرار مخلفات البلاستيك على البيئة.
وأقيمت المسابقة بمشاركة جميع إدارات التعليم بالمملكة، ونالت مشاركة تعليم القنفذة المركز الأول من بين تلك الإدارات.
وقد مثّل تعليم القنفذة، معلمو وطلاب ابتدائية الكدوة بمركز حلي، بإشراف فريق العمل الذي مثّله قائد المدرسة حمزة علي العلوي، ومحمد عبدالرحمن الفقيه، ومقبول عمر الفقيه ونبيل زايد العقيلي.

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