النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. معلم يشرح مادته عبر منصة "مدرستي" من صالة انتظار أشعة القلب

حالته الصحية لم تمنعه من متابعة طلابه على بعد 1000 كم خلال هاتفه المتنقل

لم تثن الحالة الصحية لأحد المعلمين من تقديم درسه لطلابه؛ عندما تغلب على مرضه وانطلق في الشرح من هاتفه المتنقل عبر منصة "مدرستي"، وظل يتابع طلابه ويتفاعل معهم وهو في صالة الانتظار من عيادات القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قدم المعلم "علي بن حسين آل شتلة"، بطل هذه الحالة الإيجابية، من سراة عبيدة إلى الرياض لمتابعة حالة قلبه بعد عامين من إجرائه العملية.

ويروي المعلم "آل شتلة" لـ"سبق"قائلاً: أعمل في ثانوية زيد بن حارثة بمركز الوهابة بسراة عبيدة، ووصلت فجر اليوم الأربعاء للمستشفى، قبل الساعة التاسعة صباحاً أعطاني الطبيب صبغة، تمهيداً لإجراء الأشعة، وفي أثناء الانتظار سجلت دخولي لمنصة "مدرستي" من خلال هاتفي وبدأت في تحضير الطلاب وشرح مادة التفسير المُعدة مسبقاً، وسط تفاعل من الطلاب.

وأضاف: نظراً لحالتي الصحية، واندماجي مع طلابي لم أشعر بما حولي من المارة والمراجعين، وبعد نهاية الحصة، تقدم لي مراجع وشكرني على صنيعي، ثم أخبرني أنه التقط له عدة صور، وطلبتها منه، وأرسلتها إلى زميل بنفس المدرسة كان يتواصل معي للاطمئنان على صحتي، الذي بدوره قام بنشرها، لأتفاجأ بعد ساعات باتصالات تأتيني من كل مكان، وأجملها مشاعر طلابي ودعواتهم عندما علموا من خلال الصور أن الدرس كان يبث على مسافة 1000 كلم ومعلمهم في حالة صحية ليست جيدة.

وختم المعلم "علي آل شتلة" حديثه مشيداً بمنصة "مدرستي" ودورها في تقديم الدروس في ظل جائحة كورونا كأحد الحلول، مؤكداً أنها جاوزت صعوبة التحديات التقنية، ومكنت المعلمين من تقديم شروحاتهم اليومية بسهولة وسط إقبال كبير من الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. معلم يشرح مادته عبر منصة "مدرستي" من صالة انتظار أشعة القلب
سبق

لم تثن الحالة الصحية لأحد المعلمين من تقديم درسه لطلابه؛ عندما تغلب على مرضه وانطلق في الشرح من هاتفه المتنقل عبر منصة "مدرستي"، وظل يتابع طلابه ويتفاعل معهم وهو في صالة الانتظار من عيادات القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قدم المعلم "علي بن حسين آل شتلة"، بطل هذه الحالة الإيجابية، من سراة عبيدة إلى الرياض لمتابعة حالة قلبه بعد عامين من إجرائه العملية.

ويروي المعلم "آل شتلة" لـ"سبق"قائلاً: أعمل في ثانوية زيد بن حارثة بمركز الوهابة بسراة عبيدة، ووصلت فجر اليوم الأربعاء للمستشفى، قبل الساعة التاسعة صباحاً أعطاني الطبيب صبغة، تمهيداً لإجراء الأشعة، وفي أثناء الانتظار سجلت دخولي لمنصة "مدرستي" من خلال هاتفي وبدأت في تحضير الطلاب وشرح مادة التفسير المُعدة مسبقاً، وسط تفاعل من الطلاب.

وأضاف: نظراً لحالتي الصحية، واندماجي مع طلابي لم أشعر بما حولي من المارة والمراجعين، وبعد نهاية الحصة، تقدم لي مراجع وشكرني على صنيعي، ثم أخبرني أنه التقط له عدة صور، وطلبتها منه، وأرسلتها إلى زميل بنفس المدرسة كان يتواصل معي للاطمئنان على صحتي، الذي بدوره قام بنشرها، لأتفاجأ بعد ساعات باتصالات تأتيني من كل مكان، وأجملها مشاعر طلابي ودعواتهم عندما علموا من خلال الصور أن الدرس كان يبث على مسافة 1000 كلم ومعلمهم في حالة صحية ليست جيدة.

وختم المعلم "علي آل شتلة" حديثه مشيداً بمنصة "مدرستي" ودورها في تقديم الدروس في ظل جائحة كورونا كأحد الحلول، مؤكداً أنها جاوزت صعوبة التحديات التقنية، ومكنت المعلمين من تقديم شروحاتهم اليومية بسهولة وسط إقبال كبير من الطلاب.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:56 PM

شاهد.. معلم يشرح مادته عبر منصة "مدرستي" من صالة انتظار أشعة القلب

حالته الصحية لم تمنعه من متابعة طلابه على بعد 1000 كم خلال هاتفه المتنقل

A A A
عيسى الحربي - الرياض
11
8,531

لم تثن الحالة الصحية لأحد المعلمين من تقديم درسه لطلابه؛ عندما تغلب على مرضه وانطلق في الشرح من هاتفه المتنقل عبر منصة "مدرستي"، وظل يتابع طلابه ويتفاعل معهم وهو في صالة الانتظار من عيادات القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفصيلاً، قدم المعلم "علي بن حسين آل شتلة"، بطل هذه الحالة الإيجابية، من سراة عبيدة إلى الرياض لمتابعة حالة قلبه بعد عامين من إجرائه العملية.

ويروي المعلم "آل شتلة" لـ"سبق"قائلاً: أعمل في ثانوية زيد بن حارثة بمركز الوهابة بسراة عبيدة، ووصلت فجر اليوم الأربعاء للمستشفى، قبل الساعة التاسعة صباحاً أعطاني الطبيب صبغة، تمهيداً لإجراء الأشعة، وفي أثناء الانتظار سجلت دخولي لمنصة "مدرستي" من خلال هاتفي وبدأت في تحضير الطلاب وشرح مادة التفسير المُعدة مسبقاً، وسط تفاعل من الطلاب.

وأضاف: نظراً لحالتي الصحية، واندماجي مع طلابي لم أشعر بما حولي من المارة والمراجعين، وبعد نهاية الحصة، تقدم لي مراجع وشكرني على صنيعي، ثم أخبرني أنه التقط له عدة صور، وطلبتها منه، وأرسلتها إلى زميل بنفس المدرسة كان يتواصل معي للاطمئنان على صحتي، الذي بدوره قام بنشرها، لأتفاجأ بعد ساعات باتصالات تأتيني من كل مكان، وأجملها مشاعر طلابي ودعواتهم عندما علموا من خلال الصور أن الدرس كان يبث على مسافة 1000 كلم ومعلمهم في حالة صحية ليست جيدة.

وختم المعلم "علي آل شتلة" حديثه مشيداً بمنصة "مدرستي" ودورها في تقديم الدروس في ظل جائحة كورونا كأحد الحلول، مؤكداً أنها جاوزت صعوبة التحديات التقنية، ومكنت المعلمين من تقديم شروحاتهم اليومية بسهولة وسط إقبال كبير من الطلاب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,834
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,419

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة