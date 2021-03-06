النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. شاب يصطدم بجمل في مدخل شقراء.. ولا إصابات

كان يرعى مع قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني

تسبب جمل صباح اليوم، في حادث مروري في مدخل محافظة شقراء الشرقي، حيث كان ضمن قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني بجوار الطريق العام بين دوار الصناعية، ودوار السجن.

وتفصيلاً، في صباح اليوم السبت وأثناء قدوم أحد الشباب من مركز القصب إلى محافظة شقراء، وبعد تجاوزه لأول دوار في المحافظة في مدخلها الشرقي، شاهد عددًا من الإبل ترعى قرب الطريق وداخل النطاق العمراني، ولما أوشك على تجاوزها، فوجئ بأن أحد الجمال يقفز ويعترض له وسط الطريق ليصطدم به في الحال مما أدى لمصرع الجمل وتلفيات في المركبة.

وعلى الفور باشرت إدارة مرور شقراء الحادث ونظمت السير، وأسهمت في إزالة الجمل عن الطريق، بحضور شركة النظافة التي قامت بتنظيف الطريق.

يذكر أن حوادث الجمال تتكرر في المحافظة ومراكزها بسبب إهمال أصحابها لها، ورعيهم بالقرب من الطرق، بل وداخل النطاق العمراني للمحافظة والمراكز التابعة لها، مثل مراكز القصب والمشاش والحريق والداهنة رغم الجهود المضنية التي تبذلها اللجان والإدارات المختصة في متابعة أصحاب الجمال المخالفين وضبط مخالفاتهم وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وكانت "سبق" نشرت مؤخراً عن قيام لجنة التعديات في المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، لإزالة عدد من الصناديق والشبوك التي وضعت بالقرب من المحافظة شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، كما قامت اللجنة بإنذار أصحاب الإبل والأغنام ممن أقاموا مخيمات وشبوك بالقرب من المحافظة، بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. شاب يصطدم بجمل في مدخل شقراء.. ولا إصابات
سبق

تسبب جمل صباح اليوم، في حادث مروري في مدخل محافظة شقراء الشرقي، حيث كان ضمن قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني بجوار الطريق العام بين دوار الصناعية، ودوار السجن.

وتفصيلاً، في صباح اليوم السبت وأثناء قدوم أحد الشباب من مركز القصب إلى محافظة شقراء، وبعد تجاوزه لأول دوار في المحافظة في مدخلها الشرقي، شاهد عددًا من الإبل ترعى قرب الطريق وداخل النطاق العمراني، ولما أوشك على تجاوزها، فوجئ بأن أحد الجمال يقفز ويعترض له وسط الطريق ليصطدم به في الحال مما أدى لمصرع الجمل وتلفيات في المركبة.

وعلى الفور باشرت إدارة مرور شقراء الحادث ونظمت السير، وأسهمت في إزالة الجمل عن الطريق، بحضور شركة النظافة التي قامت بتنظيف الطريق.

يذكر أن حوادث الجمال تتكرر في المحافظة ومراكزها بسبب إهمال أصحابها لها، ورعيهم بالقرب من الطرق، بل وداخل النطاق العمراني للمحافظة والمراكز التابعة لها، مثل مراكز القصب والمشاش والحريق والداهنة رغم الجهود المضنية التي تبذلها اللجان والإدارات المختصة في متابعة أصحاب الجمال المخالفين وضبط مخالفاتهم وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وكانت "سبق" نشرت مؤخراً عن قيام لجنة التعديات في المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، لإزالة عدد من الصناديق والشبوك التي وضعت بالقرب من المحافظة شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، كما قامت اللجنة بإنذار أصحاب الإبل والأغنام ممن أقاموا مخيمات وشبوك بالقرب من المحافظة، بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
04:54 PM

شاهد.. شاب يصطدم بجمل في مدخل شقراء.. ولا إصابات

كان يرعى مع قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
500

تسبب جمل صباح اليوم، في حادث مروري في مدخل محافظة شقراء الشرقي، حيث كان ضمن قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني بجوار الطريق العام بين دوار الصناعية، ودوار السجن.

وتفصيلاً، في صباح اليوم السبت وأثناء قدوم أحد الشباب من مركز القصب إلى محافظة شقراء، وبعد تجاوزه لأول دوار في المحافظة في مدخلها الشرقي، شاهد عددًا من الإبل ترعى قرب الطريق وداخل النطاق العمراني، ولما أوشك على تجاوزها، فوجئ بأن أحد الجمال يقفز ويعترض له وسط الطريق ليصطدم به في الحال مما أدى لمصرع الجمل وتلفيات في المركبة.

وعلى الفور باشرت إدارة مرور شقراء الحادث ونظمت السير، وأسهمت في إزالة الجمل عن الطريق، بحضور شركة النظافة التي قامت بتنظيف الطريق.

يذكر أن حوادث الجمال تتكرر في المحافظة ومراكزها بسبب إهمال أصحابها لها، ورعيهم بالقرب من الطرق، بل وداخل النطاق العمراني للمحافظة والمراكز التابعة لها، مثل مراكز القصب والمشاش والحريق والداهنة رغم الجهود المضنية التي تبذلها اللجان والإدارات المختصة في متابعة أصحاب الجمال المخالفين وضبط مخالفاتهم وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وكانت "سبق" نشرت مؤخراً عن قيام لجنة التعديات في المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، لإزالة عدد من الصناديق والشبوك التي وضعت بالقرب من المحافظة شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، كما قامت اللجنة بإنذار أصحاب الإبل والأغنام ممن أقاموا مخيمات وشبوك بالقرب من المحافظة، بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,589
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة