"شرطة مكة المكرمة" تطيح بـ 3 لصوص سطوا على محلين تجاريين بجدة

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أشخاص اعتدوا بالسطو المسلح على محلين تجاريين، وسرقتهما وسلب العاملين فيهما، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية التشادية، وجرى إيقافهم. وأبان أنه اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.