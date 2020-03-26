النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من الحد الجنوبي إلى مختلف مدن المملكة.. "الحرس الوطني" عيون ساهرة لحماية الوطن

تراقب حظر التجوُّل وتنفذ الجهود الوقائية لمواجهة كورونا وتشارك ضمن قوات التحالف

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني جهودها بجاهزية متكاملة ومعنوية عالية للمنسوبين حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجوُّل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي التفاصيل، تتركز المهام الموكلة إليهم في "منع التجول" بوضع نقاط فرز وتفتيش لضمان خلو الطرق الرئيسية والداخلية من المارة، وعدم السماح لغير من تم استثناؤه بالقرار الصادر بهذا الخصوص بالمرور.

وتشارك وزارة الحرس الوطني أيضًا ضمن قوات التحالف بالحد الجنوبي لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وتشارك أيضًا ضمن القوات الأمنية المتخصصة بأمن الحج للقيام بالمهام الموكلة إليهم في "موسم الحج" من كل عام في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.

وفي الجانب الصحي تعمل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني جهودًا احترازية مكثفة على مدار الساعة، يقدمها مركز القيادة والتحكم من أجل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس ‫كورونا الجديد، وتواصل أعمالها اليومية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال فحص المرضى بأقسام الطوارئ، إضافة لتفعيلها دور الرسائل التوعوية والإرشادات المهمة التي تسهم في تهيئة بيئة صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من الحد الجنوبي إلى مختلف مدن المملكة.. "الحرس الوطني" عيون ساهرة لحماية الوطن
سبق

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني جهودها بجاهزية متكاملة ومعنوية عالية للمنسوبين حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجوُّل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي التفاصيل، تتركز المهام الموكلة إليهم في "منع التجول" بوضع نقاط فرز وتفتيش لضمان خلو الطرق الرئيسية والداخلية من المارة، وعدم السماح لغير من تم استثناؤه بالقرار الصادر بهذا الخصوص بالمرور.

وتشارك وزارة الحرس الوطني أيضًا ضمن قوات التحالف بالحد الجنوبي لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وتشارك أيضًا ضمن القوات الأمنية المتخصصة بأمن الحج للقيام بالمهام الموكلة إليهم في "موسم الحج" من كل عام في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.

وفي الجانب الصحي تعمل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني جهودًا احترازية مكثفة على مدار الساعة، يقدمها مركز القيادة والتحكم من أجل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس ‫كورونا الجديد، وتواصل أعمالها اليومية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال فحص المرضى بأقسام الطوارئ، إضافة لتفعيلها دور الرسائل التوعوية والإرشادات المهمة التي تسهم في تهيئة بيئة صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
01:59 AM

من الحد الجنوبي إلى مختلف مدن المملكة.. "الحرس الوطني" عيون ساهرة لحماية الوطن

تراقب حظر التجوُّل وتنفذ الجهود الوقائية لمواجهة كورونا وتشارك ضمن قوات التحالف

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
2,230

تواصل قوات وزارة الحرس الوطني جهودها بجاهزية متكاملة ومعنوية عالية للمنسوبين حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجوُّل من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي التفاصيل، تتركز المهام الموكلة إليهم في "منع التجول" بوضع نقاط فرز وتفتيش لضمان خلو الطرق الرئيسية والداخلية من المارة، وعدم السماح لغير من تم استثناؤه بالقرار الصادر بهذا الخصوص بالمرور.

وتشارك وزارة الحرس الوطني أيضًا ضمن قوات التحالف بالحد الجنوبي لاستتباب الأمن والأمان، واستمراره بالمنطقة، وخصوصًا على قرى الشريط الحدودي، وتشارك أيضًا ضمن القوات الأمنية المتخصصة بأمن الحج للقيام بالمهام الموكلة إليهم في "موسم الحج" من كل عام في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام.

وفي الجانب الصحي تعمل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني جهودًا احترازية مكثفة على مدار الساعة، يقدمها مركز القيادة والتحكم من أجل تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس ‫كورونا الجديد، وتواصل أعمالها اليومية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال فحص المرضى بأقسام الطوارئ، إضافة لتفعيلها دور الرسائل التوعوية والإرشادات المهمة التي تسهم في تهيئة بيئة صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,611
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,114
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,634

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة